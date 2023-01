¡Se acabó el amor! Ex de Irina Baeva explota y exhiben romance entre Gabriel Soto y Sara Corrales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de rumores de ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva tras varios años de noviazgo, y luego de haberse comprometido en 2020, filtran más detalles del que presuntamente sería el comienzo de una relación entre el actor de Televisa y la colombiana Sara Corrales, con quien trabaja en la telenovela Mi camino es amarte. Además, el ex de la rusa rompe el silencio y explota, desenmascarando su verdad.

El periodista Álex Kaffie, quien trabaja como conductor en el matutino Sale el Sol, reportó en el matutino que el actor no dejaría de intentar conquistar a la guapa actriz: "Todo indica que Gabriel Soto sí le está echando duro el perro a Sara Corrales (...) ahora me enteré que el pidió a Nicandro Díaz, porque le dieron a Sara el pasado 27 de diciembre el día libre porque era su cumple, y cuando Gabriel se enteró de eso se le hincó a Nicandro para que le diera también el día libre y se la pasó con Sara".

"Le llenó su casa de flores, cuarzos... llegó con un trío y que se la pasaron juntos", mencionó. "Él está dándole pero ella no le ha aflojado todavía el 'sí quiero ser tu novia'", agregó Kaffie. Por otro lado, Ana María Alvarado comentó que "ella hace bien porque quiere que primero Gabriel anuncie que ya terminó con Irina porque si no, ¿cómo va a quedar? como Irina", comentó haciendo alusión al escándalo de cuando la rusa fue señalada por 'meterse' en el matrimonio que él tenía con la madre de sus hijas Geraldine Bazán.

Además, Alvarado apoyó las declaraciones de Flor Rubio, quien en Venga la Alegría señaló que todo habría terminado entre ellos, pero Irina buscaría aferrarse a la relación y no le querría devolver el anillo de compromiso: "Ella quiere presionar a Gabriel para que no la deje, sigue mostrando el anillo de compromiso", mencionó. "Lo que mal empieza, mal termina", agregó Joanna Vega Biestro, a la vez que cuestionó si seguirán juntos solo por el supuesto contrato de publicidad que tienen.

"¿Será cierto el rumor? Que no han confirmado su ruptura porque tienen unas cosillas firmadas por contrato", dijo, mientras conductores señalaban que no sabían. "Oye pero entonces ¿andas por amor o por dinero?", finalizó Joanna. Por otro lado, a través de un tuit publicado en redes de Las Estrellas, fue la expareja de la actriz de Soltero con Hijas y El Dragón, Emmanuel Palomares, quien fue cuestionado sobre si él habría sido el causante de la separación.

En entrevista con El Gordo y La Flaca, el protagonista de telenovelas rompió el silencio y de forma tajante desestimó las especulaciones: "Me parece divertido como pueden crear historias, creo que no sería lugar para decirlo", dijo, además de mandarle un mensaje tanto a Irina como a Gabriel, afirmando que le desea lo mejor para todos: "Simplemente no opino al respecto, mandarle la buena vibra como siempre a todos", finalizó.

