Subió 30 kilos y se desfiguró: Tras veto de Televisa y volver a 'Hoy', actriz reaparece en TV Azteca

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien hace unos años acabó desfigurada y que subió 30 kilos aproximadamente debido a problemas de salud, estaría en pláticas para unirse a las filas de TV Azteca pues fue vista en sus instalaciones. Se trata de la reconocida Angélica Vale, quien se volvió famosa gracias a sus trabajos en Televisa, donde debutó en 1975 cuando era una bebé con una participación en el melodrama El milagro de vivir.

Ya en su etapa juvenil participó en proyectos como Soñadoras, Amigas y Rivales, Las vías del amor, entre otros, pero sin duda alguna el melodrama La Fea Más Bella marcó un antes y después en su carrera. Aquí interpretó a 'Leticia Padilla Solís' junto a Jaime Camil y dejó en shock pues lucía irreconocible con la caracterización. Su última novela fue Y mañana será otro día (2018), la cual resultó un fracaso en cuestión de rating.

Sí, se dice que los ejecutivos de San Ángel no la volvieron a contratar a la hija del fallecido Raúl Vale debido a que su proyecto no resultó lo que esperaban, además de que tanto 'La Vale' como su querida madre Angélica María perdieron su contrato de exclusividad y ambas empezaron a dar entrevistas exclusivas a diversos programas de la empresa del Ajusco como el vespertino Ventaneando de Pati Chapoy.

Antes y después de Angélica Vale

De hecho ante las cámaras de TV Azteca Angélica habló acerca de su lucha contra el sobrepeso pues subió más de 30 kilos debido a problemas hormonales derivados de sus embarazos: "No podía bajar de peso dejando de comer algo que no me había comido, porque no había engordado por haberme comido algo, o mucho... fue un cambio hormonal", dijo hace años. Se creía que la actriz ya no estaba vetada de Televisa, pues hace varias semanas reapareció en Hoy.

La hija de la 'Novia de México' llegó a la emisión matutina liderada por Andrea Legarreta y Galilea Montijo para presumir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: "Besos a Hoy, los quiero mucho y los extraño. Muchos besos, me hiciste falta Arath (De la Torre)", expresó. No obstante, ahora Angélica podría dar un duro golpe a Televisa pues de acuerdo con información de La Portada, recientemente estuvo en las instalaciones de TV Azteca. Aunque hasta el momento se desconocen más detalles de su visita, no se descarta que la actriz vaya a estrenar proyecto en la empresa ahora que se avecinan tantos cambios en la programación.

