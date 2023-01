Tras infidelidad de 'Zague', Paola Rojas coquetea con galán de Televisa y actriz se le va encima

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Paola Rojas, quien está a solo unos días de abandonar el noticiero Al Aire, fue encarada por una colega de Televisa que le reclamó haber tenido varios coquetos con un famoso galán de las telenovelas y el público quedó en shock. Se trata de Consuelo Duval, quien confesó ante las cámaras del Canal Unicable que le molesta mucho que Paola le robe la atención de Emmanuel Palomares.

Como se recordará, la también locutora de radio lleva desde 2018 divorciada luego de haber descubierto la infidelidad de su exesposo Luis Roberto Alves dos Santos, también conocido como 'Zague', mientras se realizaba el Mundial de Futbol de Rusia. Por su parte, la intérprete de series de comedia como La Hora Pico y La Familia P.Luche ha tenido tres matrimonios fallidos y actualmente ya lleva más de 8 años sin pareja.

Recientemente en las redes sociales de la televisora de San Ángel han compartido videos del recuerdo del programa Netas Divinas debido a que no han grabado nuevos episodios por motivo de las vacaciones decembrinas y recientemente recordaron el reclamo que le hizo Duval a Rojas. Resulta que en una ocasión la actriz de 53 años le pidió a la exesposa de 'Zague' que mantuviera su distancia de Palomares, pues es su crush.

Mientras estaban en el foro de Netas Divinas, la madre del galán Michel Duval fue cuestionada sobre sobre a quién le declararía su amor o deseo sabiendo que no sería rechazada y ella sin pensarlo dos veces mencionó al exnovio de Irina Baeva: "A Emmanuel Palomares", dijo mientras que una de sus compañeras la llamó "puerca". Pao de inmediato interfirió y le preguntó a su amiga si podría seguir bailando con el venezolano y ella respondió con un tajante "no".

Consuelo dijo que le encantaría poder tener algo más que una amistad con Emmanuel, quien es 22 años menor que ella y con quien se dio un apasionado beso en un capítulo Tal para cuál donde él dio vida a 'El Donovan', pero teme que este la cambie por otra mujer: "Pero que me asegure que no le va andar viendo las nalg... a otra vieja". La también actriz de doblaje reconoció que es una mujer muy celosa y que le causa mucho conflicto que sus parejas vean a otras mujeres:

Yo siento como rechazo personal".

Incluso 'La Duval' se puso muy sincera y reconoció frente al público de Netas Divinas que este problema ha sido la causa de sus separaciones con exmaridos: "Me lo tomo muy personal, si un hombre está conmigo y se distraiga para ver a otra vieja... es como, 'vete con la señorita Paola y vele a ver las nalg... a Paola y yo me voy' y no, por eso llevo tres matrimonios fallidos".

Fuente: Tribuna y Twitter @canal_estrellas