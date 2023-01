Tras perder exclusividad en Televisa y 24 años al aire, Andrea Legarreta deja 'Hoy' por fuerte razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta, quien hace unas semanas confesó que estaba a punto de quedarse sin contrato de exclusividad en Televisa, dejó en shock a sus miles de admiradores y fans debido a que este miércoles 4 de enero abandonó la conducción del programa Hoy. Como se sabe, la también actriz lleva al menos 24 años siendo parte de esta emisión y es la única que sigue activa del elenco original.

Aunque es una de las favoritas del público de la empresa de San Ángel, Andy ha admitido que ha pensando en renunciar al matutino y dijo que una de estas veces ocurrió cuando Roberto Romagnoli tomó el mando y ella no estaba de acuerdo con su forma de trabajar: "Por ejemplo no me gustaba la forma de producir de alguna persona... de Romagnoli. No me gustaba ni el trato hacia su gente, varias cosas", declaró en el programa Con Permiso de Unicable.

Además integrarse al elenco de Hoy implicó que la esposa del cantante Erik Rubín renunciara a la actuación, carrera que le permitió llegar a la televisora de San Ángel hace más cuatro décadas participando en telenovelas como Baila Conmigo y ¡Vivan los Niños!. La presentadora de 51 años ha relatado que los ejecutivos del canal le pidieron que se decidiera entre estar en el matutino o seguir protagonizando melodramas, y ella prefirió el primero.

Durante la mañana de este miércoles 4 de enero el matutino del Canal de Las Estrellas volvió a transmitirse en vivo, luego de que toda la producción y elenco salieran de vacaciones un par de semanas, pero 'La Legarreta' brilló por su ausencia al igual que Galilea Montijo y Raúl 'El Negro' Araiza. Del cuadro original solo estuvieron Tania Rincón, Arath de la Torre y Paul Stanley, mientras que de invitados estuvieron Ferka, Mariana Ochoa, Lambda García y 'El Indio' Brayan.

Elenco de 'Hoy'

Aunque muchos televidentes y medios de comunicación de inmediato señalaron que Andrea no acudió a trabajar por un posible despido, la realidad es totalmente distinta. Actualmente la famosa se encuentra en Japón junto a su marido y sus hijas Mía y Nina Rubín disfrutando de unas espectaculares vacaciones. Cabe resaltar que antes de viajar Álex Kaffie reportó que la conductora ya había renovado su exclusividad en Televisa y dijo que hasta le subieron el sueldo.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy