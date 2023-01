Ya hay reemplazo para Daniel Craig: Este es el actor que podía interpretar a 'James Bond'

Los Ángeles, California.- Una de las sagas cinematográficas más importantes es sin duda alguna, la del agente 007, 'James Bond', personaje que ha sido interpretado por diversos actores pero el más reconocido es Daniel Craig, el cual también ha sido galardonado por la corona británica con diversos títulos juntos como se ha visto en las películas de acción; sin embargo, en 2022 se reveló que éste sería reemplazado y tras ello, la búsqueda arrojó diversos nombres del que ya ha quedado solo uno como el favorito

El actor ya no será más el 'Agente 007' y en su lugar puede quedar este histrión

Se trata del actor Aaron Taylor-Johnson quien ha participado en proyectos como Tren Bala, Kick-Ass, Anna Karenina o Avengers: era de ultrón, el cual según la prensa estadounidense, es hasta ahora el que ha tomado la delantera para ponerse el traje de este personaje que en México sabemos, fue el que inspiró el tradicional Desfile de Día de Muertos tras el rodaje de la cinta Spectre.

Durante el proceso de elección para sustituir a Craig, el actor de 32 años de edad se supo, realizó un casting a mediados del 2022 e incluso ya tuvo una reunión con la productora de esta serie, Barbara Broccoli, algo por lo que los medios británicos remarcaron que todo este proceso ha saldo a favor del histrión pero no por ello se ha confirmado con este papel. Se espera que en los siguientes días haya una postura para saber si será el nuevo 007 o no.

Aaron Taylor-Johnson figura como el favorito para sustituir a Daniel Craig

Aunque el actor o sus agente son han mencionado nada al respecto, la misma fuente reveló que la manera de interpretar de Aaron Taylor-Johnson, aunada a su carrera e cintas de acción, es lo que lo llevó a colocarse en la delantera de este casting; sin embargo, en la lista de táquelos que podrían ser considerados por la productora figuran actores como Tom Hardy, Henry Cavill, Idris Elba o Regé-Jean Page a quein el público conoce por la serie de Netflix, Bridgerton.

"Creo que hemos decidido que hasta que 'No Time to Die' haya terminado y Daniel haya podido, bueno, todos hemos podido, cosechar los beneficios del maravilloso mandato de Daniel, no vamos a pensar ni hablar sobre nadie más, actores para interpretar el papel o historias ni nada. Solo queremos vivir el momento, el presente", remató Barbara Broccoli.