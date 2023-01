¿A la cárcel? Tras divorcio y abusar de cirugías, ex de Angélica Rivera la desenmascara en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 15 años alejada de las telenovelas luego de haberse convertido en primera dama de México, un exesposo de la actriz Angélica Rivera la desenmascara en una entrevista retomada en redes del programa Hoy de Televisa. ¿Enrique Peña Nieto? No, sino su primer marido, el productor José Alberto 'El Güero' Castro, quien rompió el silencio sobre las presuntas cirugías de 'La Gaviota' y además reveló si no volvería a México por presunto temor a ser detenida.

Y es que la protagonista de melodramas como La dueña, Sin pecado concebido, Ángela y Destilando amor, quien se divorció de él hace más de 10 años, ha causado gran revuelo en redes sociales al aparecer con una imagen totalmente rejuvenecida, lo que desató especulaciones sobre que habría abusado de arreglitos estéticos. Por este motivo, medios cuestionaron al padre de sus tres hijas sobre cómo vio a la actriz después de pasar juntos las fechas decembrinas.

"La pasamos muy a gusto en Navidad, procuramos siempre estar esa fecha en familia, pues yo la veo muy bien, la veo muy bien", comentó. Y ante la insistencia de la prensa sobre si su exesposa recurrió al bisturí para mejorar su apariencia, el productor no pudo evitar soltar una carcajada y respondió: "No, no, para nada, se cuida mucho, siempre ha sido una mujer muy bella", comentó, lanzando toda la verdad sobre la famosa actriz.

Angélica Rivera luce rejuvenecida

Por otro lado, respecto a las versiones que señalan que Angélica no volvería a México por temor a ser detenida a raíz de las investigaciones que el Gobierno está realizando en contra del expresidente Enrique Peña Nieto (de quien se divorció en 2019 tras 9 años juntos), 'El Güero' fue muy claro: "Que yo tenga noción no, pero creo que en todos lados siempre hay muchos chismes y prensa mala, pero que yo sepa no, sencillamente está realizando un trámite migratorio para su vida personal y nada más", afirmó.

Por otra parte, el hermano menor de Verónica Castro, respondió si tiene pensado algún proyecto con el que Angélica pueda regresar a la pantalla chica y aunque descartó tener algo para ella por el momento, confirmó que sí volverá a la televisión: "Entiendo que ella está viendo propuestas, está preparando cosas para ella, no sé si vaya a ser aquí en México, pero bueno sí está activa y yo espero que pronto pueda ya regresar a trabajar".

Twitter @programa_hoy

Finalmente, Castro adelantó que la madre de sus hijas se presentará próximamente en algo, pero se mantuvo hermético sobre los detalles de dicho trabajo: "Pues si espero que ya lo tengan listo, ahí van, pero son cosas que yo no puedo hablar, son cosas que no me corresponde a mí, haría mal”, concluyó. Por el lado de la actriz, sorprendió al reaparecer en Instagram de luto para informar que perdió a un ser querido, despidiéndose con un emotivo mensaje luego de compartir la fotografía que publicó su hija Sofía Castro.



"Amiga mía, mi querida Rous. Mi maestra, mi gran consejera y amiga de vida. Te llevaré siempre en mi corazón. Te prometo hacer de tus palabras y consejos un gran camino de aprendizaje, Gracias por ser parte de mí. Descanse en paz. LV por siempre", escribió junto a una emotiva fotografía de las dos, mientras Sofía añadió: "Gracias querida Rous por amar y cuidar tanto a mi mamá. Eres y serás siempre un ángel para ella, que la cuidará en su camino por siempre".

Fuente: Tribuna