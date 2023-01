Adiós Televisa: Tras cancelar boda y nuevo amorío de Gabriel Soto, Irina Baeva se va de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Irina Baeva no ha dejado de causar tremendo revuelo y furor en las redes sociales y medios de comunicación, donde se sigue afirmando que su relación con Gabriel Soto ya fue terminada y que él incluso estaría buscando conquistar a Sara Corrales. En medio de toda esta controversia, la actriz rusa tomó la drástica decisión de abandonar México y ya reveló a dónde viajo.

En una reciente transmisión del matutino Venga la Alegría la periodista Flor Rubio y su colaborador Gabriel Cuevas anunciaron que de acuerdo a "fuentes muy confiables", el exesposo de Geraldine Bazán está tan seguro de que ya no quiere nada con Irina que ya hasta le pidió que regrese el anillo de compromiso: "La relación terminó, pero evidentemente hay una esperanza para Irina, tan es así que porta el anillo de compromiso", dijo la conductora.

De hecho el equipo de VLA ya había presentado un reportaje en el que destaparon que fue Soto quien puso fin a su compromiso con Baeva: "Que sabemos, Gabriel sí se lo ha pedido (el anillo), pero ella no lo quiere regresar", aseguró Flor. En medio de todos estos rumores, la villana de telenovelas como Soltero con hijas y Amor Dividido abandonó tierras mexicanas hace algunas horas. ¿Regresó a su país natal?

No, en realidad la también conductora de Televisa no se fue a Rusia, país donde viven sus padres y toda su familia, sino a Estados Unidos, a tomarse un respiro en su lugar favorito: Nueva York. Mediante sus historias de Instagram, la guapa artista de 30 años no ha parado de compartir imágenes de su paseo por la 'Gran Manzana', lugar en el que el año pasado vivió varios meses para mejorar su inglés.

Además hace poco estuvo allá para estudiar actuación y conductores del programa Chisme no Like aseguraron que había tenido algo más que una amistad con uno de sus compañeros. Cabe resaltar que hasta el momento Irina no ha mencionado ni una sola palabra sobre su rompimiento con Soto y se ha dedicado a mostrar las mejores postales que ha tomado en puntos de Nueva York como Time Square, la Quinta Avenida y la catedral de San Patricio.

