Bomba en Buckingham: Harry rompe el silencio y cuenta cómo se enteró de la muerte de Diana

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Se dice que no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla, bajo este contexto es que las memorias del Príncipe Harry: Spare, están a punto de ser lanzadas a la venta. Y aunque aún faltan cerca de cinco días para el estreno, la realidad es que las bombas no se han hecho esperar y varios hechos íntimos de la vida del Duque de Sussex están saliendo a la luz, entre ellos detalles sobre la muerte de su madre, la mítica princesa Diana.

Uno de los aspectos de la vida del esposo de Meghan Markle, que más llaman la atención del público, es sobre cómo reaccionó el día que se enteró de la muerte de la entonces Princesa de Gales y, según los primeros datos lanzados en Spare la situación fue desesperanzadora. Según información filtrada por algunos medios, el príncipe se habría enterado del fallecimiento de Lady Di por medio de su padre, el ahora conocido como Carlos III.

Fotografía de la Princesa Diana con Harry

Según las palabras del royal pelirrojo, su progenitor no habría sido demasiado expresivo al darle la noticia que cambiaría su vida para siempre, aunque a su manera, lo habría intentado: "Papá no me abrazó. No era bueno para mostrar emociones en circunstancias normales, ¿cómo se podía esperar que las mostrara en una crisis así? Su mano cayó una vez más sobre mi rodilla dijo: 'Va a estar bien'. Eso fue mucho para él. (Resulto) paternal, esperanzador, amable y... muy falso", enfatizó el controversial príncipe.

Presuntamente, Carlos III le habría dado la noticia poco a poco, primero comenzó mencionando que Diana había tenido un accidente automovilístico. Lo que llevó a pensar a Harry que, probablemente, su madre se encontraba bien y que había sobrevivido, pero esto no fue así. "Recuero vívidamente ese pensamiento pasando por mi mente. Y recuerdo esperar pacientemente a que Papá confirmara que, efectivamente, mamá estaba bien. Y recuerdo que él no hizo eso".

Diana de Gales con Harry Windsor

Acto seguido, el actual Rey de Inglaterra mencionó que Diana había tenido "una lesión en la cabeza", lo que la llevó a tener "complicaciones médicas": "Mamá resultó gravemente herida y fue llevada al hospital, querido muchacho.", habría dicho Carlos III a Harry, según relatos de Spare. El libro será lanzado a la venta el próximo 10 de enero, por lo que se espera que, a lo largo de esta semana, surjan nuevas bombas para el Palacio de Buckingham.

Fuentes: Tribuna