Cayó en coma: Tras 25 años retirada de Televisa, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy' con dura confesión

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien permaneció 25 años alejada de Televisa luego de haberse ido a trabajar a TV Azteca, sorprendió a todo el público de Hoy debido a que hace algunas horas reapareció en el programa haciendo una fuerte confesión. Se trata de Margarita Gralia, quien lleva 9 años desaparecida de los melodramas y su último papel en la pantalla chica fue como antagonista de Destino.

La originaria de Argentina hizo su debut como actriz en la empresa de San Ángel en los años 80 cuando actuó en novelas como Amor Ajeno, La Pasión de Isabela, De pura sangre, Herencia maldita, Atrapada y Caminos Cruzados. En 1996 realizó su última telenovela para el Canal de Las Estrellas, la cual fue Para toda la vida, y posteriormente emigró a las filas de la televisora del Ajusco, donde trabajó durante 16 años.

Su debut fue con la telenovela Mirada de mujer y su primer protagónico llegó en 1999 cuando realizó Besos prohibidos, posteriormente actuó en otros proyectos como Cuando seas mía, La heredera y Amor en custodia. La argentina tuvo que renunciar a su carrera cuando estaba en un gran momento de fama y se retiró de la pantalla por motivos de salud, pues incluso estuvo a punto de morir luego de haber caído en coma.

Hace algunas horas Margarita apareció hablando en exclusiva con el programa Hoy acerca de la contracción reversible de arterias cerebrales que sufrió hace casi una década: "Ya tanto tiempo, qué barbaridad, no me parece que sea tanto tiempo porque lo tengo muy presente", añadió. La intérprete festejó 68 años de vida y contó qué hace para cuidar su salud: "Me cuido mucho, estoy muy atenta a todo, y a partir de ahí valoré la vida mucho".

Gralia, quien se mantiene económicamente gracias a su propio negocio de churros en San Miguel de Allende, Guanajuato, también contó cómo la había festejado su esposo Ariel Bianco, con quien tiene 48 años de sólido matrimonio: "De verdad me siento muy afortunada, tengo una familia que me quiere, al amor de mi vida a mi lado y también mucha gente". Y así respondió a la pregunta de si volvería a las novelas con Televisa:

Yo encantada, de escuchar propuestas, encantada de trabajar, de estar en un nuevo proyecto", dijo y añadió que sabe que Rebecca Jones "está bien" luego de haber tenido serios problemas de salud.

