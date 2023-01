¿Con ganas de concierto? Sam Smith anuncia dos fechas en México; esto debes saber

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Apenas han pasado 5 días desde que inició el 2023 y la agenda de conciertos sigue aumentando, lo que ha sido motivo para que los fanáticos de la música muestren emoción por el regreso de giras mundiales de grandes artistas, los cuales tuvieron que poner una pausa a las actividades debido a la pandemia por Covid-19, algo que para el británico Sam Smith ha quedado atrás pues en redes sociales conformó varias fechas y sí, México es uno de los países considerados.

El intérprete de temas como Unhonly, Fire on fire o Stay with me difundió en todas sus redes sociales el calendario de conciertos que serán parte del 'Gloria on the Tour' como ha llamado a su próxima visita a países como Canadá, Estados Unidos y México, este último con dos fechas en Monterrey y claro, la Ciudad de México, lo que de inmediato llevó a sus seguidores a lamentar que solo sean dos eventos y no una fecha más en Guadalajara, por poner un ejemplo.

Foto: Instagram

En la sultana del norte, el cantante estará el día 12 de septiembre siendo la primer fecha que tenga en tierra azteca, pues dos días después estará en la capital mexicana para hacer vibrar el Palacio de los Deportes con sus más grandes éxitos, desde los que nos rompen el corazón hasta los que nos hacen bailar de una manera muy sensual. Si quieres ser parte de su regreso al país, a continuación te damos los detalles.

Ocesa informó que los boletos para la capital mexicana se pondrán a la venta el próximo 12 de enero en punto de las 09:00 horas y no a las 11:00 como ya solía ser una costumbre. Aunque el horario haya sufrido una modificación, se dijo que los afortunados en adquirir sus entradas antes serán aquellos que cuenten con ua tarjeta emitida por CitiBanamex, quienes a su vez podrán disfrutar de compras diferidas a 3, 6, y 9 meses sin intereses.

Foto: Instagram

Para aquellos que estén en el norte del país, la preventa será el día 13 de enero también a las 09:00 horas aunque se llevará a cabo a través de la plataforma de Super Boletos, ya que el concierto se realizará en la Arena Monterrey, al interior del Parque Fundidora, recinto que no cuenta con convenio para la boletera que se encargará de la venta de la capital del país. Cabe destacar que hasta ahora, en ninguno de los dos eventos se han revelado los precios, por lo que te sugerimos hacer un 'guardadito'.

Fuente: Tribuna