Dan arresto domiciliario al presunto asesino de un querido cantante; lo habría baleado

Texas, Estados Unidos.- El pasado 1 de noviembre, el mundo de la música se vistió de luto, después de que un querido cantante, de apenas 28 años, perdiera la vida durante una fiesta en un bar de Texas. Si bien, las primeras semanas poco se supo del caso, luego de casi 1 mes las autoridades aprehendieron a un presunto culpable, quien estaba preparando todo para huir a México. A casi 8 semanas del lamentable hecho, la policía lo sentenció a arresto domiciliario mientras se realiza el proceso legal.

Como algunos recordarán, hace dos meses, el rapero de Migos, Takeoff, perdió la vida mientras se encontraba de juerga con el resto de los integrantes de la banda, en Texas. Según la reconstrucción de los hechos, todo ocurrió en el 810 Billiards & Bowling, en la ciuda de Houston, durante un juego de dados, momento en el que Patrick Xavier Clark, habría abierto fuego en contra de los presentes, asestando al menos tres tiros en la celebridad.

Fotografía de Patrick Xavier Clark

Créditos: Policía de Houston, Texas

En un inicio las autoridades contactaron con Clark para interrogarlo en calidad de testigo, pero conforme las investigaciones avanzaron, las evidencias apuntaron cada vez más hacía él como un presunto culpable. Finalmente, la policía lo detuvo con acceso a fianza de 1 millón de dólares, misma que el imputado logró cubrir, por lo que este jueves, 5 de enero, el medio estadounidense, TMZ, anunció que sería enviado a arresto domiciliario.

Dado a que Patrick Xavier fue descubierto preparando todo para escapar hacía México, el Juez del condado de Harris, en Texas, declaró, el pasado miércoles, 4 de enero, una serie de condiciones que Clark debería cubrir para poder llevar su proceso con relativa liberta, las cuales constan de llevar un monitor GPS, entregar su pasaporte a las autoridades, para evitar que escape; y tiene prohibido contactar con cualquier persona que esté relacionado al caso.

Takeoff falleció tras recibir tres tiros durante una fiesta

Si bien, todo parece apuntar a que él fue quien le quitó la vida a Takeoff, varios amigos y familiares de Clark han salido a manifestarse, asegurando que él está siendo incriminado: "Él no se enfada ni se muestra hostil. Es muy agradable y considerado. Eso es todo lo que tengo que decir. Siento que está siendo incriminado", declaró uno de sus amigos para The Daily Beat. Mientras que otro más insistió: "Lo conozco. Él no es así. Honestamente siento que se equivocaron de persona. Él no se enfada ni se muestra hostil. Es muy agradable y considerado. Eso es todo lo que tengo que decir". La próxima audiencia del imputado está programada para el 9 de marzo.

