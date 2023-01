¿Fue infiel? Tras 'crisis' por Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann confirma tercera en discordia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mauricio Ochmann paraliza las redes al anunciar que sí hay una tercera en discordia entre él y su novia Paulina Burrola, con quien inició un romance luego de divorciarse de la madre de su hija, Aislinn Derbez. Y es que luego de que una revista de circulación nacional publicara que Mauricio y la sonorense habrían iniciado el 2023 en medio de una crisis de pareja por un reciente viaje de varios días que el actor realizó junto a su exesposa y su hija Kailani a Disneylandia, aumentaron los rumores de ruptura.

Al ser cuestionado por la prensa sobre el delicado tema cuando llegó al aeropuerto de la CDMX, el protagonista de la serie de Telemundo El Chema, emprendió la huida y no quiso pronunciarse al respecto, evadiendo preguntas y no queriendo aclarar cómo va su romance con la exreina de belleza (o si este continúa) en medio de fuertes especulaciones sobre una posible reconciliación con la hija del actor Eugenio Derbez.

Ochmann y Aislinn Derbez en Disneyland con Kailani

"¿Como está tu relación?, ¿es cierto que hay crisis?", "Bien, bien, bien, ¿ustedes cómo la pasaron?", respondió. "¿Es cierto que tienen problemas por Aislinn?", le insistieron mientras él huía de la prensa y evadía la pregunta: "¿La pasaron bien?.¿Dónde la pasaron ustedes?". Por último y ante la insistencia de las preguntas sobre si ya terminó su noviazgo con la modelo sonorense Paulina Burrola, el artista respondió tajante para luego irse.

"No hombre, no, todo bien, feliz año", sin embargo, horas más tarde, el exyerno de Eugenio Derbez publicó en sus redes sociales que sí hay una tercera en discordia. Pero no es lo que crees, pues el histrión publicó una romántica foto con Paulina y otra junto a la madre de la modelo que acompañó con el siguiente mensaje: "¡Ella es la tercera en discordia entre @paulinaburrola y yo! Dale a la siguiente foto... Mi suegra porque no sé cuál de las dos es más amorosa… Feliz 2023".

Instagram @mauochmann

Tras desear feliz año nuevo a todos sus seguidores, de esta manera el actor echó por tierra los rumores de ruptura y confirma que inicia el año muy enamorado, contrario a todos los rumores que han surgido sobre supuestamente retomar su relación con su expareja. De inmediato, las felicitaciones de amigos y fans no han parado de manifestarse en su publicación, asegurando que es un hombre ejemplar por tener una relación cordial con Aislinn, sin descuidar a su actual novia.

