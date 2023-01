Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, jueves 5 de enero: Predicciones de día según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de la República Mexicana y el mundo de la farándula, te comparte los horóscopos de hoy, jueves 5 de enero del 2023, los cuales incluyen las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Todos los detalles de los mensajes del Universo los encuentras en TRIBUNA!

Aries

Para los nacidos en el signo de Aries, deben recordar que la clave del éxito no está en darlo todo una sola vez, sino en la constancia que se le pone a las acciones para llegar a las metas. Tú puedes.

Tauro

Preste más atención a su pareja, pues si no lo hace, podría crear un problema difícil de solucionar al momento. Apriétese un poco el cinturón y deje de gastar tanto en cosas que no lo harán feliz en estos días.

Géminis

Querido Géminis, pensarás que una persona te está dando señales de que te extraña, pero la realidad es que quien te quiere, te busca. Quizá si piensa en ti, pero si no le importaste cuando te tenía, es dudoso que hoy esté atento a tus actos.

Cáncer

En asuntos del corazón, no dejes que un buen acto te domine, la gente debe aprender a mostrarte el interés siempre y de forma constante. Andas en una buena racha económica que te hará crecer tu fortuna.

Leo

Leo, si estás pasando por una mala racha económica, ten calma, porque se solucionará antes de lo que imaginas. Trata de darte más tiempo para descansar y planear nuevos proyectos que te hagan sentir pleno.

Virgo

Capacidad práctica y de servicio, excelente para su trabajo; esta le ayudará a crecer y a relacionarse con mejores compañeros. Ser sedentario le hará pasar momentos malos, mejor póngase a hacer ejercicio.

Libra

Los nacidos en el signo de Libra tendrán un jueves muy tranquilo, lleno de personas que los inspirarán a lograr sus metas. Ojo, si empiezas desde ahora esa dieta, verás que será más sencillo el cambio en unos días.

Escorpio

Estás tranquilo, aunque el corazón herido por un mal de amores aún no sana del todo. Recuerda que ningún proceso es lineal, pero que pese a todo, el Sol siempre brilla, aunque las nubes lo oculten. Cuida tus impulsos.

Sagitario

Sagitario, no temas por el futuro, ya que hay cosas que no están en tus manos. En el trabajo habrá un ambiente tenso que te hará ponerte nervioso, pero no es nada grave que no puedas controlar.

Capricornio

Nunca dudes de que mereces ser feliz, amor y buen trato por parte de tus seres queridos. Si bajas tu estándar, te sentirás frustrado y comenzará una racha negativa en tu vida. Siempre para adelante.

Acuario

Querido Acuario, se acerca la fecha de tu cumpleaños y pronto podrás disfrutar de una nueva etapa en tu vida, en la que habrán nuevos logros financieros y económicos. Alguien quiere invertir en una empresa tuya, bien ahí.

Piscis

Este día, querido Piscis, encontrarás a una persona nueva que te ayudará a solucionar un problema familiar que desde hace ya un tiempo te tenía tenso. Recuerda empezar un plan de ahorro.

Fuente: Tribuna