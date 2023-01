Querida cantante rompe el silencio y revela que fue abusada por su padrastro a los 10 años

Comparta este artículo

Ontario, Canadá.- Recientemente, una afamada cantante decidió romper el silencio y reveló fue abusada cuando apena tenía 10 años de edad, el culpable habría sido su padrastro, quien falleció en el año 1987, junto a la madre de la famosa, durante un accidente automovilístico. Actualmente, la cantautora se encuentra intentando reconciliarse con ella misma y su cuerpo, por lo decidió rendirse un pequeño homenaje al posar sin prendas para la portada de su disco.

Se trata de Shania Twain, quien es una cantautora y actriz de origen canadiense. Los géneros a los que su música están enfocados son el country, pop y rock. La celebridad tiene el logro de que su disco, Come on Over, obtuvo el titulo de ser el más vendido en la historia (por una mujer), esto lo consiguió después de que cerca de 40 millones de personas lo compraran. También destaca por ser una de las cantantes femeninas en haber obtenido tres discos diamante en Estados Unidos.

Si bien, la vida de Shania ha estado llena de éxitos, la realidad es que también ha sufrido mucho, hecho que reveló durante este jueves, 5 de enero, cuando acudió a brindar una entrevista para el medio Today Show, donde reveló que su padrastro, Jerry Twain la hizo pasar por un "horrible" abuso infantil, desde que tenía la edad de 10 años. Según declaraciones de la cantante de From this moment on la pareja de su madre solía acariciarla de manera lasciva y la obligaba a caminar sin camisa.

Twain enfatizó que este trato le causó graves problemas de autoestima, al grado en el que se sentía avergonzada de su cuerpo; sin embargo, después de varios años, la cantante de Any man of mine declaró que está reconciliándose con ella misma, por lo que decidió posar sin ninguna prenda para su nuevo álbum: "Soy mi jefe". Incluso el titulo de su nuevo trabajo está vinculado a su nuevo empoderamiento.

Según las propias palabras de la celebridad, ella decidió llamar así a su disco debido a que el titulo "significa asumir la responsabilidad, de la propiedad de uno mismo". La celebridad profundizó sobre su trauma explicando: "Mi padrastro me acariciaba hasta arriba y me hacía andar sin camisa y yo estaba madurando. Este espantoso y horrible deseo de escapar de estar en mi propia piel. Es hora de comenzar a amarme a mí misma en mi propia piel y realmente abrazar eso y no avergonzarme o avergonzarme de eso", declaró.

Fuentes: Tribuna