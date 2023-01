Se volvió mujer: Tras veto de Televisa, famoso actor vuelve a México y los traiciona con 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y comediante, quien estuvo más de 30 años en Televisa y renunció a su contrato de exclusividad para mudarse a Estados Unidos y hacer el salto al cine en el 2012, aparece en las pantallas del matutino Venga la Alegría de TV Azteca. Se trata de Eugenio Derbez, quien denunció que fue vetado de la televisora de San Ángel hace unos meses. El histrión regresó a México e hizo contundentes declaraciones sobre el reggaetonero Bad Bunny.

Como se recordará, Eugenio saltó a la fama en Televisa en programas como Al derecho y al derbez, Derbez en cuando y XHDRBZ, donde hasta se transformó en mujer para varios personajes, sin embargo, ahora vive en Estados Unidos y el año pasado triunfó en los Premios Oscar con CODA. El actor regresó a territorio azteca esta semana y fue abordado por la prensa en el aeropuerto de la CDMX para preguntarle su opinión sobre la polémica en la que está envuelto Bad Bunny.

Luego de ser duramente criticado pues se reportaron dos agresiones hacia sus fans que se han evidenciado en video, donde se le aprecia arrebatando sus celulares, Derbez apareció en Venga la Alegría pues le preguntaron qué opina de la controversia: "Estoy viendo como digo lo que estoy pensando... La gente es quien da el poder, la gente es quien lo quita". Y es que para el comediante la reacción del intérprete puertorriqueño fue muy desafortunada, sobre todo porque entiende que es muy normal que todo este tipo de situaciones con los fans y los medios de comunicación sucedan.



"Yo nunca lo he hecho, he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado. Como ustedes mismos lo han visto, cuando ustedes mismos han llegado a poner un micrófono en la cara, una cámara que me pega, yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme, lo hacen porque son los empujones y demás ¿no?". El actor de 61 años comentó que contrario a lo que el boricua señaló en su mensaje, el no cree que la acción haya sido justificada.

"Pero en general yo creo que eso fue tremendamente mal, aparte no era un momento en que dijeras 'lo están empujando', venía una muchacha junto a él, era una niña". Por último, el también productor le envió un contundente mensaje a todos los seguidores del popular músico que recientemente fue nombrado 'Artista del 2022'. "Yo no creo que haya sido correcto, pero pues la gente sigue llenando los estadios. La gente que llena los estadios es la gente que tiene el poder de llenarlos o no, de dar poder y quitarlo, entonces aplíquenlo", concluyó.

Fuente: Tribuna