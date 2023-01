Sin exclusividad y enferma: Tras 36 años en Televisa y cirugías, actriz llega a 'Hoy' con dura noticia

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de las telenovelas, quien inició su carrera en Televisa hace 36 años y que presuntamente ya se quedó sin contrato de exclusividad, reapareció en el programa Hoy este jueves 5 de junio y compartió una difícil noticia con la audiencia. Se trata de la costarricense Maribel Guardia, quien confesó en el matutino que entrará a una cirugía debido a problemas de salud.

La también cantante llegó a México como participante del Miss Universo 1978 con sede en Acapulco, Guerrero, y debido a que fue nombrada como Miss Fotogénica, los ejecutivos de San Ángel voltearon hacía ella y la becaron para que estudiara actuación. Su primera novela fue Seducción en 1986 y luego le siguieron otros melodramas como Prisionera de amor, Serafín, Al diablo con los guapos, Una familia con suerte y Te doy la vida.

No obstante, se especula que actualmente Maribel ya no tiene contrato de exclusividad con Televisa pues ha dado varias entrevistas exclusivas a programas de la competencia en la empresa del Ajusco. Hace unas semanas Guardia sorprendió a sus seguidores al aparecer en el programa de Pati Chapoy Ventaneando hablando sobre la lucha de cáncer que enfrenta su hermana y otras veces ha platicado con reporteros de Venga la Alegría.

Sin embargo, durante la mañana de este jueves 5 de diciembre la protagonista de musicales como Lagunilla, mi barrio platicó en exclusiva con reporteros del programa Hoy sobre su salud, luego de que se dijera que estaba enferma porque le detectaron una "bolita". Guardia explicó que se realizó una biopsia, explicando que ya descartaron que esto sea cáncer y dijo que será operada para que lo retiren:

No es una bolita, es otra cosita... son cosas de mujeres, luego te cuento... no es arreglito físico, es necesario, no me voy a poner una teta encima de la otra, es por salud", explicó.