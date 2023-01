'Soy El Ratón': El narcocorrido de Ovidio Guzmán que han cantado famosos como Código FN y Eduin Caz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde tempranas horas de este jueves 5 de enero el nombre de Ovidio Guzmán se volvió tendencia en las redes sociales debido a que se reportó un segundo 'Culiacanazo' en la capital de Sinaloa, por su supuesta detención o la de algún miembro de la familia de Joaquín Guzmán Loera. Hace algunos momentos ya se confirmó que 'El Ratón' fue detenido durante un operativo que se realizó esta misma madrugada.

El presunto detenido, quien tendría 28 años, es producto del segundo matrimonio de 'El Chapo' Guzmán con Griselda López Pérez y en el mundo criminal se le conoce como 'El Ratón', apodo que se convirtió en un conocido corrido que ha sido interpretado por famosos como Eduin Caz. Este tema se estrenó desde el año 2021, pero se popularizó luego de que en las redes circulara un video donde el vocalista de Grupo Firme aparece interpretándolo.

La canción fue compuesta por José Ernesto León Cuen y se instaló en las listas de popularidad de las plataformas de streaming en México luego de que Eduin se echara un 'palomazo' durante una fiesta con amigos. Originalmente Soy El Ratón es interpretado por Código FN. En el video que circula en las redes se aprecia al cantante originario de Tijuana leyendo la letra del corrido desde un teléfono mientras acompaña a un grupo norteño.

Los miles de admiradores y fans de Grupo Firme le pidieron a Caz que hiciera un video oficial cantando este tema, pero él se negó de forma tajante. Eduin no descartó cantar este corrido porque sea dedicado al presunto líder del Cártel de Sinaloa, sino en realidad dijo que es porque pertenece a otra banda: "Esa canción tiene su propio sello y ese sello es de sus amigos del grupo Código... No va salir con Grupo Firme, no es de Grupo Firme, no está en las plataformas de Grupo Firme, así que ánimo y todo el éxito para mis amigos de Código".

La canción narra las diferentes partes de la vida pública de Ovidio, quien habría sido detenido por segunda ocasión provocando 'narcobloqueos', balaceras y una fuerte ola violencia a lo largo de Sinaloa, comprendiendo Culiacán, Los Mochis, Guasave y hasta Mazatlán. El video oficial de Soy El Ratón cuenta con al menos 21 millones de reproducciones en YouTube a solo 11 meses de haber sido publicado.

