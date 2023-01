Tras perder a dos de sus hijos, afamada cantante sufre aparatosa caída; tiene amnesia

Comparta este artículo

Nashville, Estados Unidos.- A pocos días del terrible accidente del actor de Marvel, Jeremy Jenner, una querida cantante apareció en un show de televisión donde narró una aparatosa caída que tuvo justo antes de que terminara el año 2022. Si bien, esto no sonaría tan grave, la realidad es que fue mucho peor de lo que inicialmente especularon algunos medios y es que, la famosa llegó a perder la memoria.

Se trata de la celebridad estadounidense, Elle King, quien es conocida como su trabajo de cantante y compositora de música country, rock, indie pop y soul, hecho por el que obtuvo un par de nominaciones del Grammy, también ha resaltado como actriz, pero no ha expresado especial predilección por esta rama del arte. Entre el 2020 y el 2021 ocupó los titulares de los medios de comunicación por dos abortos espontáneos, hecho que la dejó marcada.

Después de algunos intentos, la rubia y su prometido, Dan Tooker, le dieron la bienvenida a su hijo, Lucky Levi en el mes de septiembre del 2021, y aunque cualquiera esperaría un periodo de tranquilidad y felicidad entre la pareja, la realidad esto no fue así. Y es que, recientemente, la cantante de Drunk y I Told You I Was Mean acudió al programa Entertaiment Tonight, donde habló acerca de la caída que tuvo hace varias semanas, misma que la llevó a cancelar varios de sus espectáculos.

Resulta ser que todo ocurrió durante una noche tranquila, cuando se dirigía a la cocina para preparar el biberón de su bebé; sin embargo, dio un mal paso al bajar por las escaleras lo que la llevó a caerse: "Me resbalé y me quedé inconsciente. Dijeron que tuve amnesia y síndrome posconmocional", destapó la cantante, quien reveló que, tras la caída, tuvo que acudir a fisioterapia para recuperarse por completo de la caída.

Afortunadamente, King no tuvo que pasar por este doloroso proceso sola, ya que, todos sus amigos y familiares la estuvieron apoyando con el cuidado de su hijo y hoy por hoy puede reírse de esta terrible situación: "Mis amigos y mi familia de la música, todos se reunieron a mi alrededor, se presentaron ante mí y me ayudaron con el bebé (...) Ahora me puedo reír (de la caída) pero fue algo intenso", concluyó la celebridad.

