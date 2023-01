Tras recibir nueva demanda, Gloria Trevi manda contundente mensaje; así reaccionó el público

Comparta este artículo

Madrid, España.- A 20 años de que Gloria Trevi estuviera en la cárcel por el caso del Clan Trevi Andrade, la cantante de No querías lastimarme y Con los ojos cerrados, vuelve a estar en el centro del huracán, ¿la razón? Como algunos recordarán, el pasado 31 de diciembre, dos mujeres, con identidad protegida, acudieron al Tribunal de Los Ángeles, California, para demandar a la intérprete y su exmanager, Sergio Andrade, por delito de abuso en contra de menores, el crimen habría sido cometido en los años 90.

El caso salió a la luz después de que la revista estadounidense, Rolling Stone, lanzará un artículo donde confirmaron que tuvieron acceso a documentos en donde se estipula la existencia de una demanda y aunque, ésta no incluye los nombres de las personas acusadas, se estima que podría tratarse de Trevi y Andrade. Las dos demandantes afirman que tenían entre 13 y 15 años, cuando Trevi se les acercó para que se unieran a un supuesto programa musical de Andrade, pero en realidad fueron esclavas de Sergio, esto ocurrió en Los Ángeles.

Fotografía de Gloria Trevi en vísperas de Año Nuevo

Créditos: Instagram @gloriatrevi

Mientras tanto, Gloria Trevi no ha rendido ninguna declaración al respecto, pero el pasado miércoles, 4 de enero, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló que se encontraba en España y, entre líneas, aclaró que estaba lista para lo que puiera ocurrir en este 2023: "El momento más oscuro de la noche es cuando va a empezar a amanecer. Estoy super emocionada aquí en España. Voy a sentir la cabalgata de los Reyes Magos por acá y me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen. Para todo".

Posteriormente, Trevi reveló que tendría más fechas para su show, Isla Divina, en el Auditorio Nacional, para luego enfatizar que se prepararía para "todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta". A un costado de su video anexó otro mensaje críptico en donde aseguró lo siguiente: "Cada golpe me ha hecho más fuerte más humana, me emociona todo lo que viene... siento que los que no me conocen, por fin me van a conocer y al final me amarán"; concluyó la celebridad.

Este mensaje abrió un contraste entre sus seguidores, ya que mientras algunos la llenaron de todo su cariño y apoyo, hubo algunas más que la juzgaron por, presuntamente, ser culpable del caso que se mencionó al comienzo de esta nota: "Tienes deudas con la justicia, no se te olvide el delito que debes de pagar por trata de niñas. Las mentiras no duran para siempre", mientras que algunos más afirmaron: "Estuve, estoy y estaré contigo siempre, te quiero muchísimo".

