Tras ser víctima de abuso y tener depresión, querido actor hace inesperada confesión

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de haber desaparecido de las salas de cine durante varios años, un querido actor está de regreso en las pantallas. Dicha celebridad era famosa por su escultural cuerpo y gran talento en la actuación; sin embargo, recientemente apostó por hacer algo completamente diferente, en donde dejó que su trabajo como actor se llevara completamente la atención y ¡vaya que funcionó!

Se trata de Brendan Fraser, quien es recordado por millones de personas por su participación en filmes como Mi novio atómico, La momia, George de la Selva, De viaje al centro de la tierra y Al diablo con el diablo. Sin embargo, en el año 2003 sufrió una de las experiencias más amargas de su vida y es que, la celebridad fue agredida sexualmente, por el expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, Philip Berk, dicha experiencia desató una amarga depresión en el famoso.

Brendan Fraser en 'George de la Selva'

Derivado de ello, Brendan ha estado luchando para recuperar su lugar en la industria, hecho que consiguió recién a finales de este 2022, cuando se estrenó su película The Whale, misma que recibió alrededor de 6 minutos de ovaciones durante su proyección en Londres, en el mes de octubre, donde Fraser, conmovido, rompió en llanto tras ver la aceptación y el cariño que el público aún siente por él.

La noche del pasado miércoles, 4 de enero, el histrión se presentó al programa Late Night, donde confesó que, pese al gran éxito de su participación en el ya mencionado filme, la realidad es que continúa sintiéndose como un "impostor en Hollywood". Como se mencionó al principio de la nota, Brendan llegó a ser una de las celebridades de mayor renombre en la industria, pero él afirma mantener los pies sobre la tierra, asegurando que cree que alguien tocará a su puerta y le dirá que ya no es necesario.

Siento que todavía estoy esperando a que alguien entre y me diga que la plantilla terminó. Todavía no me han descubierto, pero sé que estoy haciendo lo que amo y es un privilegio. Estoy muy feliz de hacer eso", declaró Fraser.