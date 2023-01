¿Y Kanye? Tras meses desaparecido, rapero aparece con vida; familia confirma su paradero

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El pasado 29 de diciembre, dos importantes raperos llamaron la atención de la prensa, pues ambos no solo han colaborado en el pasado en proyectos de renombre, sino que además estaban desaparecidos. El primero se dijo, es Kanye West, exesposo de Kim Kardashian y quien no ha sido visto el público desde el 18 de diciembre, fecha en la que s ele vio convivir con sus hijos; incluso, un exgerente afirmó que tampoco había podido encontrarlo para entregarle una demanda; no obstante, Ye como ahora se hace llamar, no sería le único pues el cantante Theophilus London también se reportó desaparecido y hsta se dijo, no se sabía nada de él desde el pasado mes de julio.

Por este hecho, familiares del cantante interpusieron una denuncia ante las autoridades con el objetivo de dar con su paradero y tanto ellos como amigos y fanáticos del mismo, comenzaron a publicar su fotografía en redes sociales para así poder tener mayor alcance y encontrarlo tan pronto como fuera posible. Este jueves 5 de enero se reveló que, el originario de Trinidad y Tobago ya había sido hallado con vida y en perfectas condiciones.

Te podría interesar famosos Afamado músico es reportado como desaparecido; su familia no ha sabido de él en 5 meses

Hallan al rapero Theophilus London

Fueron los mismos familiares del famoso los que, la noche del miércoles 4 de enero, confirmaron que éste estaba bien luego de haberse remarcado que la última vez que había sido con vida fue el pasado 15 de octubre en el área de Skid Row de Los Ángeles, en California. "Realmente aprecio el apoyo de todos para encontrar a mi primo", dijo en redes sociales Mikhail Noel, primo del cantante confirmando que ya había sido ubicado.

"En este momento, a la familia le encantarían las oraciones y la privacidad", se lee en un comunicado.

Aunque en un inicio no se supo cómo es que el rapero fue encontrado y todo continuaba como una incógnita, más tarde el padre del famoso ofreció una entrevista a la cadena de televisión NBC que amigos de Theophilus London lo ubicaron caminando por calles de Los Ángeles y, al saber que se haba reportado como desaparecido, dieron aviso a la familia y autoridades. Ellos a su vez se comprometieron a llevarlo a Nueva York donde reside la familia.

"Theo está en Los Ángeles y se dirige a su familia en Nueva York para el funeral de una abuela y después de eso queremos que vaya a Trinidad para recuperarse, regenerarse y recuperarse. Ha pasado por un calvario. Su mente es frágil. Necesita volver a escribir su música", concluyó Larry London, padre del famoso.

Theophilus London regresará a Trinidad y Tobago para ir a rehabilitación

Theophilus London se sabía, se mudó a Los Ángeles para continuar impulsando su carrera. Incluso, colaboró con Kanye West en el álbum 'Donda', material que le valió ser nominado a los Grammy por el tema All Day. Además de colaborar con Ye, ha trabajado co Travis Scott, Big Boi o la agrupación Tame Impala. Su ultima publicación en redes sociales fue en julio y tras ello, no se supo nada de él hasta ahora.

Fuente: Tribuna