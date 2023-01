¡Abandonó a sus hijos! Tras difícil luto, Aracely Arámbula impacta al hacer pedazos a Luis Miguel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras confirmarse el romance entre Luis Miguel y la madrina de su hijo Paloma Cuevas luego de que la revista española Semana publicara imágenes del cantante abrazando por la cintura a la socialité española, la madre de sus dos hijos Aracely Arámbula hace tremendas declaraciones, dejando por los suelos a 'El Sol de México'. Y es que la actriz de Televisa, quien sufrió la muerte de su padre hace unos meses y se vistió de luto, revela que ella siempre ha sido madre soltera.

Como se recordará el intérprete de La incondicional fuera captado con la española Paloma Cuevas en actitud romántica en un centro comercial de Madrid. La información sobre un noviazgo formal entre ambos empezó a tomar fuerza a finales del 2022 y el anuncio de separación entre la diseñadora de modas y su ahora exesposo, Enrique Ponce, con quien estuvo casada 24 años, respaldó las versiones del romance entre ellos.

Luis Miguel y Paloma Cuevas

Aunque se creía que esto no sería posible ya que Ponce y Paloma son padrinos del primer hijo que Luis Miguel tuvo con Aracely Arámbula, el cantante dio rienda suelta a sus sentimientos y al parecer ya habría iniciado una relación con ella. Luego de esta noticia, es Aracely, quien compartía una cercana amistad con la diseñadora y tuvo un romance de 4 años con 'El Sol' en el 2005, quien puso una vez más en evidencia al cantante dando a entender que él no se hace cargo de sus dos hijos en común.

"Bueno es que sí soy una madre soltera", señaló la actriz, quien perdió a su padre hace unos meses víctima de un infarto. Y aunque hace poco el empresario y amigo de Luis Miguel Carlos Bremer, reveló que el intérprete ya había pagado todas sus deudas, asumiendo que esto incluía la manutención de sus hijos menores, es Arámbula quien deja en entredicho esta versión: "Sí, ser madre soltera es muy difícil, la verdad, que de verdad admiro a las mujeres, por ejemplo aquí en México y en muchos países, en todo Latinoamérica pues es pan nuestro de todos los días", comentó.

Luis Miguel y Aracely procrearon a dos hijos

La protagonista de telenovelas como La Madrastra y Soñadoras, dejó claro que no cuenta con ningún apoyo de quien fuera su pareja. Por otro lado, reveló que sus hijos sí son celosos y más ahora que alguien la pretende: "Es bien bonito, es bien hermoso recibir amor, pero además ahora mis hijos me dicen, son celositos no creas, es increíble cómo va pasando el tiempo y van entendiendo y me dicen: 'mamá si tú tienes novio, ¿no va a venir a la casa verdad?, ¿a vivir?' 'ay no claro que no', le digo, además ahora el que quiera tener mi corazón tiene que compartirlo no solo con mis hijos, también con 7 perritos".



Sin embargo reconoció que ella también es celosa con sus hijos, Miguel de 16 años y Daniel de 15, aunque considera que sería una buena suegra: "Sí soy celosona, pero yo creo que voy a ser una suegra un poco 'alcahueta' no creas, porque así me decía mi papá. Porque de pronto le digo a Miguel, 'oye mira esta niña tan bonita que tú le gustas', y él dice 'no, no me digas nada' y le dije 'bueno ahorita, pero después, en 10 minutos, estoy a 5 minutos', el tiempo pasa volando", aseguró.

Fuente: Tribuna