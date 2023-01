Ángela Aguilar regresa a los escenarios, pero la gente le habría dado la espalda: "Ya no gustas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ángela Aguilar es una de las celebridades más representativas del regional mexicano; sin embargo, al igual que muchos famosos, no pudo salvarse de tener un traspié, éste ocurrió durante la final de la Copa Mundial el pasado domingo, 18 de diciembre, cuando se declaró 25 por ciento argentina, cosa que sería cierta, debido a que su abuelita materna pertenece a el país sudamericano.

Sin embargo, esto no pareció importarle a sus millones de fans, que tomaron su declaración como una ofensa por dos razones: la primera, es que mencionó que aunque quisiera "explicarlo" ellos no lo "entenderían", lo que muchos tomaron como que los estaba "tratando de tontos"; la segunda razón que molesto a sus seguidores es que la mayoría de su carrera la baso completamente en el folklore mexicano.

Después de este hecho, Ángela desapareció de las redes sociales debido a que se fue a celebrar de las fiestas decembrinas en compañía de toda su familia. Ni bien comenzó el 2023, la más joven de los hijos del Pepe Aguilar regresó a los escenarios, pero se dice que no vendió todos los boletos del recinto, cosa que resultó ser un escándalo para muchos, debido a que hasta el momento cada canción que lanzaba era considerado un hit automático.

Recién el pasado jueves, 5 de enero, Ángela publicó algunas fotografías de dicho concierto, en donde se le vio utilizar desde vestidos tradicionales mexicanos, hasta un estilo texano, basado en un escote y pantalón ajustado. La intérprete de La Llorona y Ahí donde me ven, decidió hacer caso omiso a las críticas que apuntaban a que no llenó el lugar del concierto y se enfocó exclusivamente en agradecerle a sus fans: "Gracias eternas", mencionó la cantante en su cuenta oficial de Instagram.

Como era de esperarse, la cantante de Qué Agonía fue bombardeada con mensajes negativos por parte de la mayoría de sus seguidores en la red social de la cámara multicolor: "Ya no gustas, con todo lo que has ganado aprovechándote de México, pégate unas clases de humildad y carisma. Ni tus respuestas ni mucho menos las de tu padre ayudan en nada, por cierto", "¿Chale Angelita tan bien que íbamos en el regional mexicano. Entonces por qué llamar tu disco 'Mexicana Enamorada' si no te sientes mexicana al 100 por ciento?".

