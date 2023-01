Harry no tiene piedad y estremece con escalofriante anécdota sobre el Príncipe William

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Las peleas entre hermanos son comunes en todas las familias, sin embargo, cuando perteneces a una de las familias más importantes del mundo, esto podría causar graves estragos a la imagen de la misma, en especial si uno de los involucrados está destinado a ser el futuro rey de Inglaterra, tal y como, supuestamente, habría ocurrido entre William y Harry, luego de que el primero, presuntamente, haya insultado a Meghan Markle.

Todo salió a a luz, después de que el Duque de Sussex acudió a una entrevista al show de ITV con Tom Bradby, donde el pelirrojo relató algunos pasajes que incluyó en sus memorias: Spare, donde habló sobre el día en el que se enteró de la muerte de su madre, la Princesa Diana, así como del día en le contó a su hermano que estaba saliendo con una actriz de Los Ángeles, quien coincidentemente pertenecía al elenco de una de las series favoritas de William y Kate: Suits.

Sin embargo, uno de los pasajes más difíciles para Harry llegó cuando habló sobre una pelea física que mantuvo con su hermano mayor, luego de que éste insultara a Meghan Markle, a quien tachó de "grosera", "agresiva" y "difícil", lo que llevó a los hijos de Carlos III a tener un enfrentamiento. Parece ser que el heredero al trono habría sido quien atacó primero, puesto el royal pelirrojo contó: "(William) quería que le devolviera el golpe".

Aunque la pelea pudo haber terminado muy mal, habría sido el Duque de Sussex quien decidió no continuar con la misma: "Elegí no hacerlo. Lo que fue diferente aquí fue el nivel de frustración. Hablo de la niebla roja que tuve durante tantos años, y vi esta niebla roja en él". Al referirse a "niebla roja" el príncipe se refiere a una "ira extrema" que fue capaz de nublar el juicio de ambos nietos de Isabel II, durante su conflicto.

Según palabras de Harry, la pelea concluyó con él en el piso, sobre el plato del perro, con una clara lesión en la espalda. Aunque esto no habría frenado el confrontamiento, ya que, el día de hoy, viernes, 6 de enero, el royal reveló que su hermano le habría dicho que no se casara con Meghan Markle. Cabe señalar que William no fue el único que le dijo al menor de los hijos de Lady Di que tuviera cuidado, puesto la propia Isabel II se manifestó preocupada por verlo "demasiado enamorado".

