¿Luto en la TV? Tras retiro de Televisa, 'Chabelo' alista su muerte y estremece con despedida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras especulaciones sobre su estado de salud, el querido Xavier López 'Chabelo', quien se retiró de Televisa hace varios años, deja en shock al revelar que ya está preparado para el momento en el que se tenga que despedir de su personaje. Aunque hasta ha sido dado por muerto en varias ocasiones porque usuarios lo vuelven tendencia cada vez que un famoso pierde la vida, el conductor ha callado rumores sobre su integridad física más de una vez.

Como se recordará, la revista TVNotas sostuvo hace varios meses que presuntamente padecía cáncer y no solo tenía demencia senil sino que hasta lo habían desahuciado. El conductor negó todo, sin embargo, hace tiempo que no tiene apariciones públicas. El hijo del comediante, Xavier López Miranda, sí reconoció que estuvo enfermo, pero afirmó que estaba bien: "Tuvo serios problemas de salud, pero ya los tiene superados y está muy tranquilo en su casa. Creo que después de tener una carrera tan larga merece descansar. Él está bien", mencionó.

'Chabelo'

Y ahora, 'El amigo de todos los niños' revela que se ha preparado durante años para decir adiós a su personaje de su exitoso programa En familia con Chabelo, el cual tuvo su última transmisión el 20 de diciembre de 2015. En entrevista para un medio nacional, el querido presentador habló sobre el personaje que formó parte de películas como Chabelo y Pepito contra los monstruos o programas cómicos como La Carabina de Ambrosio, afirmando que ya alista su despedida.

'Chabelo' dejó en shock al sincerarse, afirmando que está convencido que "no durará toda la vida", por lo que se mantiene atento a cómo percibe los cambios que se suscitan. El querido actor mencionó que lo más sano es permitir que las cosas sucedan y estar consciente cuando llegue el adiós: "Es un proceso que estoy haciendo de un tiempo a la fecha, ahora me convenzo más de que no voy a durar toda la vida y que tengo que poner mucha atención para que mi hipersensibilidad me advierta que está sucediendo un cambio", dijo.

Por otro lado, aseguró que está muy consciente de que "no es eterno", afirmando que le pidió fortaleza a Dios para cuando llegara el momento de despedirse de su personaje: "Ahora sí tengo la conciencia de que no soy eterno y que no duraré todo el tiempo que yo decida porque la naturaleza y el público me pondrán la raya hasta dónde debo llegar", manifestó, quien cuenta con dos Récords Guinness que obtuvo en diciembre de 2012: por los 44 años de En Familia con Chabelo y por 57 años de interpretar su icónico personaje.

Fuente: Tribuna