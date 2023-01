¿Se divorcian? Eugenio Derbez impacta con revelación de Victoria Ruffo y Alessandra lo traiciona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque están separados desde 1996, luego de procrear juntos al actor y conductor José Eduardo Derbez, Eugenio Derbez deja en shock y rompe el silencio sobre la actriz de Televisa Victoria Ruffo. Aunque lleva 10 años casado con Alessandra Rosaldo, con quien tuvo a su hija Aitana, el actor y comediante hace impactante declaración sobre la llamada 'Reina de las telenovelas' luego de los fuertes confictos que han tenido en el pasado.

A su llegada al aeropuerto de la CDMX, el actor que está triunfando en Estados Unidos luego de renunciar a Televisa volvió a México y en su encuentro con la prensa primero fue cuestionado sobre su exyerno Mauricio Ochmann, quien se divorció de su hija Aislinn Derbez. Debido a que en estos días se ha dicho que estaría pasando por una crisis con su novia Paulina Burrola por Aislinn, es que la prensa le preguntó sobre el tema a Eugenio y él aseguró que está muy feliz con Ochmann por ser tan buen padre.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez

Ajeno a esto, Eugenio se deshizo en halagos hacia Mauricio por la actitud tan madura que ha tomado tras haberse divorciado de su hija: "Mau es muy buen papá, se ha portado increíble con mi hija, así que bueno, hay relaciones así, donde no tengas que terminar del chongo, sino que ellos dos se llevan muy, muy bien, son un ejemplo a seguir'', aseguró. Y al hablar de la paternidad, fue cuestionado también sobre Victoria Ruffo, con quien ha tenido varios pleitos, como la boda falsa que tuvieron y que presuntamente no le dejaba ver a José Eduardo.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

Al escuchar las primeras preguntas de los reporteros sobre si alguna vez se piensa reconciliar con la protagonista de Corona de lágrimas y dejar atrás las rencillas con ella: "Sí, sí, yo creo que necesitaba ya sacarlo como que de alguna manera, ahora como me volviste a decir, se tiene la impresión de yo no vi a mi hijo porque yo no quise, pero no, fue porque no me dejaba su mama", señaló contundente ante los medios, dejando en shock a todos.

Y es que como se recordará, el reparo de esta relación ya ha salido a la luz en varias ocasiones, pues durante las primeras noticias del accidente de Eugenio, Victoria envió bendiciones para su pronta recuperación, acción que Eugenio tomó con agradecimiento y aunque llevan distanciados varios años, ahora no descarta una posible reconciliación, lo que tal vez no caería tan bien a la actual esposa del actor, Alessandra, quien recientemente se habría reencontrado con su ex, Ernesto D'Alessio para dar un concierto en los 90's Pop Tour con el grupo DKDA.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna