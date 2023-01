Shock en la farándula: Tras cometer fraude, estrella de TV es sentenciada a 6 años de prisión

Comparta este artículo

Salt Lake City, Estados Unidos.- El mes de abril del 2021, explotó una bomba en el mundo de la farándula y la socialité estadounidense, luego de que una reconocida celebridad de la moda y realitys shows, quien presumía de poseer una vida excesivamente privilegiada y llena de lujos, fuera acusada de fraude electrónico, cuyas principales víctimas fueron adultos mayores. A dos años de estos hechos, la famosa fue encontrada culpable y sentenciada a más de 6 años de prisión.

Se trata de Jen Shah, participante del programa de telerrealidad, The Real Housewives of Salt Lake City, quien hace casi 24 meses, fue acusada por delito de fraude en telemercado a nivel nacional, conspiración y lavado de dinero. Esto resultó ser todo un escándalo debido a que la ya mencionada era especialmente conocida por su participación en televisión y en Instagram, donde siempre presumía el gran lujo en el que solía estar envuelta.

La propia descripción de Jen en la aplicación de la cámara multicolor la describía de la siguiente manera: "Siempre ataviada con marcas de diseñadores, a Jen le encanta organizar fiestas y no escatimas en gastos; es importante para ella que todos sepan que es la mejor anfitriona en Utah"; sin embargo, el juez Stein, del Tribunal de Salt Lake City vio que debajo de aquel glamur se encontraba el dinero de miles de adultos mayores, quienes habían sido estafados.

Fotografía de Jen Shah

De acuerdo con información de Inner City Press, el juez fue contundente y no mostró ningún tipo de piedad por Jen: "El papel de Jen Shah en 'Real Housewives of Salt Lake City', que supongo que es la razón por la que el tribunal está tan lleno hoy. La gente no debería confundir el personaje que ella interpreta en un programa de entretenimiento con la persona que tengo delante.", Stein enfatizó que "todos los cooperadores dijeron que Jen Shah es la jefa. Todos sabían quién era ella".

Tras esto, el juez anunció la sentencia de Jen, la cual consta de seis años y medio o 78 meses en prisión por el delito de Fraude electrónico. Cabe señalar que la pena de esta mujer se vio reducida, debido a que originalmente se había dicho que podría llegar a pasar hasta 14 años tras las rejas, pero la defensa de Shah apeló para que esto no ocurriera así y le asignaran una sentencia reducida de 3 años, misma que tampoco consiguió.

