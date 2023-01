Shock en Televisa: Tras boda lésbica, Yolanda Andrade saca del clóset a famosa conductora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras desatar polémica por ventilar sus romances con otras actrices y conductoras de Televisa y TV Azteca como Lorena Meritano y Melissa Galindo, Yolanda Andrade lo vuelve a hacer y saca del clóset a una famosa presentadora mientras recordaba a una exnovia que era muy celosa y le prohibía hablarle a su colega Montserrat Oliver, con quien tuvo un tórrido romance luego de 'sacarla del clóset', pues Oliver incluso estaba casada con un hombre.

Yolanda debutó en la actuación en la televisora de San Ángel en los años 90 y protagonizó melodramas como Buscando el paraíso y Sentimientos Ajenos antes de enfocarse en la conducción desde 1997. Ahora está al frente del programa de Unicable Montse & Joe con su expareja, Montserrat Oliver. Y aunque Yolanda es abiertamente lesbiana, Montserrat no lo era en esos entonces, pues estaba casada con un hombre.

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade

Luego de ser conquistada por la sinaloense, Oliver se divorció y tuvo una relación de más de una década con ella. Aunque eventualmente terminaron su romance por vicios de Yolanda, continuaron siendo amigas y compañeras de trabajo; tanto así que ahora ambas conducen el programa Montse & Joe por Unicable. Luego de que Andrade paralizar el espectáculo hace unos años al exhibir que presuntamente se casó en una ceremonia simbólica con Verónica Castro, lo que ella negó, ahora hace otra confesión.

En plena emisión de Montse & Joe, ambas tuvieron de invitada a Viviana Martínez y Yolanda Andrade recordó junto a ella, quien era su roomie, lo celosa que era su exnovia, tanto así que no la dejaba hablar con Montserrat. Aunque la propia Andrade ha revelado que era muy tóxica con algunas novias, pues incluso Montserrat confesó que le daba celos cuando ella hacía escenas en telenovelas, la sinaloense no ha podido olvidar lo tóxica que llegó a ser esa expareja.

"Vivi te acuerdas, yo andaba con la innombrable", comentó Yolanda Andrade y Montserrat rápidamente dijo: "Con la mujer que no te dejaba hablarme con las notas, qué horror". Mientras que Viviana, quien vivía con Yolanda, confesó que esa época era muy estresante pues era amiga de ambas: "Yo la tenía que hacer de psicóloga, de amiga de las dos, que soy amiga de las dos pues, de terapeuta, antes digan no regresé al psicólogo", dijo Vivi.

Sin embargo, al parecer los celos de la ex de Yolanda eran tan fuertes, que llegó a ocultar que le tocó quedarse en un hotel junto a Montserrat, aunque en ese momento solo eran amigas y todavía no iniciaban un noviazgo: "Aparte calladitas porque nos dieron un cuarto ¿te acuerdas para las 3? Y tú no podías decir que estabas durmiendo a lado mío", comentó Montserrat. Yolanda aseguró que su ex, cuyo nombre no reveló, era muy tóxica: "Yo tenía una novia muy tóxica, revisaba cada cosa, todo lo del teléfono acuérdate".

De inmediato, Vivian interrumpió a la presentadora: "¿Cómo no me voy acordar, aventaste el teléfono en una isla, y ahí vamos detrás del teléfono, que habías aventado porque te habías enojado", relató. "Yo dormía con el cable del teléfono cruzado, como una llaga porque la Joe se la pasaba hablando por teléfono y no era inalámbrico". Finalmente, la sinaloense pidió al público que "tengan cuidado con sus relaciones", para no tener que pasar por una experiencia similar a la suya.

Fuente: Tribuna