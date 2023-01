Sin tapujos, Patricio Borghetti reconoce cómo lidia con el trabajo de Odalys Ramírez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Odalys Ramírez y Patricio Borghetti son una de las parejas más estables del mundo de la farándula mexicana, esto pese a que ambos trabajan en empresas distintas y con horarios un poco empalmados, hecho que, hasta cierto punto, les impide pasar tiempo juntos, cosa que el argentino ha llegado a mencionar ocasionalmente en sus estados Instagram, aunque esto no es un motivo para que disminuya el amor entre ambos.

Tal y como el conductor de Venga la Alegría mencionó durante la mañana de este viernes, 6 de enero, cuando publicó un estado en la red social de la cámara multicolor, donde habló, sin tapujos, sobre lo dedicada y disciplinada que la presentadora de Cuéntamelo Ya puede llegar a ser en su trabajo, al punto en el que los jefes de la compañera de Roxana Castellanos han llegado a pedirle que se tome más días de descanso.

Patricio Borghetti, Odalys Ramírez y sus hijos

Créditos: Instagram @patoborghetti

En su mensaje, Patricio no escondió el gran amor que siente hacía la madre de sus hijos, Gia y Roco: "Esta mujer es espectacular se aventó 12 años de madrugadas para dar los espectáculos en noticieros, lloviera o tronara, armando ella misma la sección con una disciplina y dedicación que me emocionan cada día. Me consta, porque los conozco y los quiero, que a veces sus jefes le pedían que se tomara más días de vacaciones porque el horario es difícil, y a ella le daba pudor hacerlo, por su compromiso", relató el actor de Atrévete a Soñar.

Borghetti no ocultó que, en esos días extra, aprovechaba al máximo para poder estar junto a Odalys: "Nosotros somos los ganones porque te tendremos un ratito más en casa, aunque solo sea por un tiempo, siempre nos iluminas con tu presencia. No podría estar más orgulloso de ti, Odalys. Como te dije a días de conocerte: "Eres un milagro", concluyó el mensaje del presentador del matutino de TV Azteca.

Créditos: Instagram @patoborghetti

Como era de esperarse, esto enterneció por completo a la comunicadora, quien complementó la anécdota de Patricio, resaltando que él siempre ha procurado apoyarla a lo largo de su carrera: "Ay me hiciste llorar. Gracias mi amor por apoyarme e impulsarme siempre, en todo. Por salirte del cuarto para ver la televisión si eran después de las 20:00 horas, para dejarme dormir Te amo", declaró la famosa.

Fuentes: Tribuna