Adiós TV Azteca: Tras 26 años al aire, Chapoy enferma y abandona 'Ventaneando' por grave razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de cambios en TV Azteca, como las bajas que han habido en el matutino Venga la Alegría y las modificaciones en programación para el canal, la periodista de espectáculos Pati Chapoy tuvo que abandonar Ventaneando en pleno programa luego de que sufriera un incidente con su salud. Sí, tras 26 años al aire en la emisión, la conductora sufrió tremendo susto y publicó lo que sucedió en su canal de YouTube.

Como se recordará, Pati trabajaba en Televisa en los años 90, sin embargo, la despidieron y ella buscó una oportunidad en la entonces empresa naciente Televisión Azteca, donde se ha desarrollado como jefa de espectáculos desde hace décadas. En 1996 estrenó Ventaneando al lado de conductores como Pedro Sola, Martha Figueroa y Juan José Origel, aunque el elenco original fue cambiando, pues Martha y Pepillo se fueron a San Ángel y se agregaron otros como Daniel Bisogno, Linet Puente y Mónica Castañeda.

Aunque se ha rumorado que estaría a punto de retirarse e incluso que habría empezado a perder influencia en la empresa luego de varios cambios en ejecutivos y dirección, esto no ha podido ser confirmado y la periodista ha continuado al pie del cañón en la televisora. Aunque ha señalado que ya ha pensado en quién podría reemplazarla de llegar el momento y de vez en cuando se toma unos días a la semana fuer del aire, Pati continúa al frente del programa.

No obstante, hace unos días desató preocupación pues tuvo que abandonar Ventaneando porque se le bajó la presión en plena transmisión. La periodista tuvo que ser atendida de inmediato por personal médico en un corte comercial. "Me empecé a sentir rara. Empecé a sudar mucho y después una taquicardia. No me termino de sentir bien, no sé cómo ando de la presión", señaló a la persona que la atendió. Y al ser cuestionada sobre si tenía alguna enfermedad, solo movió la cabeza diciendo que no.

Luego de tomarle la presión y algunos chequeos, le informaron lo siguiente: "Su presión está abaja está 90/60 y la normal es 120/180. Su glucosa está en 135 y no debe pasar de 50", explicó, señalando que probablemente se debía a lo que comió en el desayuno. Más tarde, al ser abordada por Mónica para ver cómo seguía, Pati dijo: "Me siento mucho mejor. Resulta que desayuné hotcakes con un café (...) lo primero que me dijeron es que cuando desayunan eso se sienten como me sentí yo", agregó.

Pedro Sola, por su parte, coincidió con su jefa y aseguró que si él hubiera comido eso, también se sentiría mal: "Es un madr... de carbohidratos, se te sube el azúcar brutal. Si yo me como unos hotcakes con leche no pasa nada pero con café, dos horas después me da una temblorina", comentó. Castañeda le propuso a Pati irse a casa, pero ella se negó afirmando que se sentía mejor y que fue pasajero el malestar.

Fuente: Tribuna