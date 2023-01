Adiós 'VLA': Tras cirugías, TV Azteca despide a 'La Bebeshita' y conductor de Televisa la reemplaza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los cambios en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca continúan a la orden del día desde la salida del productor Dio Lluberes, quien se fue a Telemundo. Luego de que este viernes Roger González anunciara su salida de la competencia del programa Hoy de Televisa, ahora es 'La Bebeshita' quien confirma que ya no formará parte del elenco de VLA: Fin de Semana y en su lugar apareció un conductor que solía estar en Televisa y bajó más de 90 kilos tras una cirugía.

A través de un emotivo video que publicó como reel en Instagram, recopiló algunos momentos que vivió en el programa y agradeció a sus compañeros. Tras etiquetar a sus excolegas, aseguró que pronto vendrán sorpresas: "Hoy me despido de Venga la Alegría Fin de Semana. Gracias a todos por aguantarme cada fin. Las travesuras, mis tonterías, la paciencia y todo lo que me daban. Gracias a cada uno de ellos, a toda la producción, el staff, mis amigos conductores que realmente ya éramos una familia unida y no era ir a trabajar, era ir a divertirte un rato con amigos".

Instagram @bebeshitadany

Y agregó: "Aprendí montones, reí más montones, pero los ciclos se cierran para seguir soñando y llegar más alto cada ves. Los amo a todos ¡gracias, gracias! Pero hay sorpresas...", señaló, aunque de momento se desconoce su próximo proyecto. Por otro lado, este sábado se confirmó que otros conductores se unieron al elenco del matutino cubriendo el espacio de la exparticipante de Enamorándonos. Tras anunciarse que se unió Kike Mayagoitia, también sorprendieron dos conductores más.

Esmeralda Ugalde y Rafa Balderrama, quienes formaban parte de Corazón Grupero, el cual fue sacado de aire, se integraron al elenco. Como se recordará, Rafa fue conductor del famoso programa Black & White con Omar Chaparro y 'Perico' Padilla. También formó parte de programas de Televisa como No Manches, Vida TV y Big Brother, además de telenovelas como La Mujer del Vendaval. Tras años de luchar contra el sobrepeso, el presentador impactó con su radical cambio físico ya que decidió someterse al bypass gástrico para bajar de peso, perdiendo 90 kilos.

Aunque ya lleva unos años en TV Azteca, Balderrama no había estado en otro programa de la televisora hasta ahora. Al parecer, los cambios continuarán pues se rumora que todavía quedan varios conductores por ser despedidos. Por otro lado, también se integró la conductora Marcela López en medio de versiones que aseguraban que saldrían del aire. ¿Continuarás viendo el programa con este nuevo equipo?

Fuente: Tribuna