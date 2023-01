Ciego y salió del clóset: Tras quedar en silla de ruedas y subir 20 kilos, galán vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras subir 20 kilos, quedar en silla de ruedas por problemas de salud y un escandaloso divorcio, un famoso galán de telenovelas vuelve a las pantallas de Televisa en dos proyectos y hace contundentes declaraciones. Se trata de Jorge Salinas, quien no solo ha dado vida a un hombre ciego y a otro inválido en la pantalla chica, sino que también a un hombre homosexual. Y ahora suma un nuevo reto actoral, pues interpretará a un villano en Perdona nuestros pecados, que se estrena en unas semanas.

El galán de melodramas de Televisa como Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, La que no podía amar, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder, también vuelve a la televisora pues retransmitirán Qué bonito amor, proyecto que estelarizó junto a Danna García. El histrión, quien se divorció de su primera esposa Fátima Boggio hace más de 10 años y se casó por segunda vez con la actriz Elizabeth Álvarez, tuvo problemas de salud que lo dejaron en silla de ruedas y al borde de la muerte en la vida real, sin embargo, logró recuperarse y su carrera está mejor que nunca.

Ahora, Salinas se pronunció sobre la polémica que ha surgido por las agresiones que el cantante Bad Bunny ha realizado en contra de los fans que han tratado de tomarse una foto con él, por lo que el reflexionó sobre la relación entre los admiradores y los artistas y asegura saber por qué causan tanta expectativa entre la gente. Sin dar nombres, dijo: "La gente se acerca, me pide un autógrafo, me pide una foto, me pide que le hable a su mamá y hagamos una videollamada ¿por qué?, ¿por qué?".

Y agregó: "No soy el más guapo, no soy el mejor actor, soy un ser humano común y corriente como usted, ¿por qué lo hacen?, ¿por qué me lo piden?, es por los personajes". Y contundente, el histrión mandó un mensaje a todos los que, como el boricua, podrían perder el piso por culpa de la fama: "Debes tener la cabeza bien puesta en tus hombros y los pies clavados al piso con una estaca y darte cuenta que eres un mortal más y qué la vida te está dando la oportunidad de dar, de atraer, a las personas, no por tu talento, sino porque eres posiblemente aspiracional, porque tus personajes han gustado, han seducido al público. No es por ti. No soy yo eh. Son ellos".

Finalmente, Salinas reconoce que después de tantos años de carrera los famosos son los afortunados de recibir la atención de los fans: "El regalo entonces es para nosotros, no para usted que me pide una foto, o un video, no, es para mí". De igual manera que lo expresó Eugenio Derbez cuando aseguró que la gente da o quita el poder al artista, el galán de 54 años afirmó que los famosos son quienes se deben a todos los que se interesan por su carrera.

¿Usted me cree tan tonto como para no recibir tanto amor sin merecerlo?. El día que el público deje de comprar un boleto para no verme en el teatro, para no verme en el cine o le cambie de canal, ese día hice las cosas mal", finalizó.

Fuente: Tribuna