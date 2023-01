Desfigurada: Tras ser dada por muerta y retiro de Televisa, Adela Noriega reaparece en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que se retirara en 2008 tras hacer su última telenovela en Televisa, el paradero de la actriz Adela Noriega sigue siendo un misterio. Desde hace 14 años, la protagonista de melodramas no es vista en público y tampoco ha dado entrevistas para aclarar porqué decidió abandonar los foros de televisión. Aunque se ha especulado mucho sobre su apariencia, su ubicación y su vida personal, es ahora un famoso actor con el que trabajó quien revela información de la actriz de 53 años.

Adela protagonizó melodramas como Yesenia, Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel, El Privilegio de amar, Amor Real, El Manantial y Fuego en la sangre, sin embargo, al retirarse no se supo nada de ella. Debido a que no volvió a hacer declaraciones y tampoco ha sido vista, se especuló que presuntamente estuvo en un manicomio por una relación tóxica, que habría quedado desfigurada por abusar de cirugías y hasta que presuntamente enfermó de cáncer, lo cual no fue cierto.

La actriz ha sido dada por muerta varias veces, aunque la noticia ha sido desmentida una y otra vez. También se dijo que vivía en Miami, Florida y se dedicaba a las bienes raíces, además de que presuntamente tuvo un romance con un expresidente de México, aunque esto nunca fue confirmado. Ahora, reaparece en las pantallas de TV Azteca pues su compañero en Quinceañera, Ernesto Laguardia, reveló en Venga la Alegría si tuvo un noviazgo con Adela y qué ha sido de ella.

Adela Noriega y Ernesto Laguardia

Laguardia se reunió con la prensa para festejar sus 50 años de trayectoria y fue cuestionado sobre si mantiene una relación de amistad con la actriz, con quien trabajó hace 36 años: "Nos hemos encontrado en alguna ocasión, pero no tengo más que desearle lo mejor. Adelita es una persona maravillosa y que la gente quiere ver. Hay como mucho misterio alrededor de su vida, Yo respeto mucho la vida de los demás, pero ella siempre fue reservada y yo siempre respeté eso", señaló.

Respecto a los rumores sobre que Laguardia y Noriega mantuvieron un noviazgo mientras trabajaban en el proyecto, el actor de 63 años dijo: "No, nunca hubo un romance, en ese momento yo tenía novia, no sé, creo que ella también tuvo un novio durante ciertos meses". Por otro lado, cambiando de tema, Ernesto reconoció que mantenerse en el medio artístico no es fácil, porque existe una gran cantidad de envidias.

"Han sido difíciles, han sido 50 años, toda una vida, llenos de alegría, pero también de muchos sinsabores. El medio, no es un medio fácil, existen envidias, existen personas que te ponen el pie de a gratis, pero también existen personas maravillosas, proyectos sensacionales, personajes que te hacen madurar, me siento agradecido con la vida, creo que no me podría quejar, sería muy ingrato de mi parte, es un medio difícil, pero me ha ido muy, muy bien gracias al público", manifestó.

El histrión también afirmó que por esas mismas razones, en algún momento llego a pensar en el retiro, pero siempre hubo alguien que lo apoyó para seguir adelante: "Pues sí ha habido algunos momentos que si la verdad, pero siempre tengo junto a mí personas que me aman, que me apoyan, en su momento mis padres, ahora se han adelantado, hace poco mi mamá. Sí, alguna vez pensé que era muy difícil. Era un reto muy amargo estar en este medio. Recuerdo muy bien las palabras de mi padre que dijo 'tienes que corresponder siempre al cariño del público'".



Por último, Laguardia reconoció que le gustaría mucho volver a trabajar en el programa Hoy, pues esta emisión matutina dejó huella en su vida: "Pues me encantaría, Hoy es un proyecto que yo adoro. Ha sido parte de mi vida, importantísima, ahí me casé, tuve a mis hijos, me dio tantas satisfacciones. Ahora muchísima gente te dice ‘¿Cuando a Hoy?, ¿cuándo a Hoy?' y les digo 'No, no sé', la verdad", concluyó.

Fuente: Tribuna