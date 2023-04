Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, sábado 7 de enero: Predicciones del fin de semana según tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- “¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este fin de semana?’”, Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de la farándula, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, sábado 7 de enero del 2023, los cuales incluyen las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota!

Aries

Este día tendrás muchas ganas de empezar una aventura amorosa con alguien que te ha llamado la atención desde hace días, ten cuidado, porque podría estar comprometido con alguien más. El ejercicio te ayudará a soltar el estrés.

Tauro

Querido Tauro, es indispensable que, para avanzar, dejes de buscar a tu expareja; ella ha decido empezar una nueva vida sin tú presencia y tienes que entender eso, así pasa siempre en la vida.

Géminis

Si te confían un secreto, debes guardarlo, así funciona la confianza. No puedes divulgar información, aunque es algo que le encanta a la gente de tu signo. Medita bien antes de abrir la boca este fin de semana.

Cáncer

Estás en una excelente jornada para empezar un negocio y nutrir tus ganancias. Atrévete a compartir tus talentos sin miedo a lo que digan los demás. Deja de ser tan sensible y cuida más de ti.

Leo

El día que entiendas que todas las parejas que atraes son maestros de vida, tus relaciones serán más sencillas. No agobies a tu familia con situaciones del pasado que ya no puedes modificar.

Virgo

Si está sin pareja, probablemente encuentres una en una fiesta o reunión, no dejes de salir y disfrutar de tu juventud, pero siempre cuidándote. No hagas cosas buenas que parezcas malas.

Libra

Lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro, así que no gastes en cosas para impresionar a los demás. El trabajo en equipo le gustará más de lo que pensaba, no tenga miedo en compartir ideas.

Escorpio

Este día recordarás a una persona del pasado que ya se fue. Para que el dolor pase, lo que debes hacer es despedir con amor todo lo que él significó. No tengas miedo, las cosas más simb+olicas siempre estarán contigo.

Sagitario

Tendrás un encuentro fugaz con alguien te que gusta y que ha tenido más información sobre cómo eres. Recuerda que lo que no te mata no te hace más fuerte, así que no temas al miedo.

Capricornio

Una persona que está interesada en ti se sentirá decepcionada por una actitud que tendrás con la gente que te rodea. Mejor date tiempo y habla antes de que crezcan rumores negativos sobre ti en el trabajo

Acuario

Es momento de que te atrevas a iniciar una nueva relación; hay gente que está muy interesada en ti y en lo que puedes compartir. No olvides darte tiempo para ti mismo incluso cuando conozcas gente nueva.

Piscis

No olvides que la gente es muy susceptible a tus palabras, querido Piscis, así que ten cuidado con lo que enuncias. Un hábito nuevo es igual a cultivar una nueva flor cada día; tú puedes con lo que se presente.

Fuente: Tribuna