Jamie Lynn afirma que fue difícil tener a Britney Spears como hermana; la cantante explota

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los fieles seguidores en redes sociales de Britney Spears están acostumbrados a que, de vez en cuando, la cantante de Toxic despotrique en contra de algunos de los miembros de su familia, esto es debido a que ella los acusa por haberla sometido a maltratos, mientras estos, presuntamente, se encontraban disfrutando de sus ganancias millonarias. Esto no exenta a la hermana de la famosa, Jamie Lynn Spears, quien recientemente fue presa de las criticas de la estrella pop.

Todo comenzó cuando la protagonista de Zoey 101 participó en el reality show de Fox, Special Forces: World's Toughest Test, cuando en uno de los confesionarios mencionó que ser la hermana de una estrella de la talla de Britney Spears fue negativo para su autoestima: "Al crecer, mi hermana se hizo famosa en todo el mundo, cuando yo era muy joven. Estoy orgullosa de ella, la amo hasta la muerte, pero no lo sé. A veces siento que realmente no tengo nada mí", declaró la exestrella de Nickelodeon.

Jamie Lynn y Britney Spears mantienen una tensa relación desde el 2020

Estas palabras provocaron la ira de Britney, quien ingresó a su cuenta de Instagram y explotó en contra de su hermana, recordándole que, mientras la cantante se encontraba trabajando, Jamie gozaba de sus ganancias: "Le enseñamos el significado del mal y luego la tiramos al final sin derechos propios. Quieres que lo comparta en Telly? Preferiría escupirles en la cara y destrozarlos en Instagram porque eso es todo lo que mi familia ha sido para mí".

Britney Spears continuó su mensaje recordando el tiempo que, supuestamente, pasó como paciente de un centro de salud mental a principios del año 2019: "No es una historia de víctima o lloro por eso porque nunca fui un gran problema. Me senté en una silla durante 10 horas al día y sin derechos durante 4 meses. (Mi familia) me lastimó y no se hizo nada excepto que perdí 15 años de mi vida con mi familia siendo dueña de mi nombre... Sometida a ser un ángel mientras mi papá tiene a cinco mujeres en su autobús de gira bebiendo esa taza de café... tan genial y suave, debe haber sido agadable tener mi nombre durante 15 años".

Britney Spears en el foro de 'Zoey 101' junto a Jamie Lynn

Finalmente, la cantante de I Wanna Go se dirigió directamente a su hermana, Jammie, a quien, de manera sarcástica le pidió perdón por las supuestas dificultades por las que tuvo que pasar al vivir bajo la sombra de Britney Spears: "Honestamente, me sorprenden las dificultades que dices que has tenido al tenerme como tu hermana. Lamento que te sientas así, pero nunca toques mi pie roto en la cocina diciéndome que vaya al médico porque la infección de mi pie podría infectar a tus hijos".

Fuentes: Tribuna, Instagram @britneyspears