La TV está de luto: Tras quedar viudo y trágica enfermedad, querido actor sufre repentina muerte

Estados Unidos.- Hollywood se viste de luto pues pierde a una querida estrella. La tarde de este viernes 6 de enero se confirmó la muerte del actor Earl Boen, quien es recordado por su participación en la exitosa saga de Terminator, la cual constó en tres exitosas películas a lo largo de dos décadas. El histrión, quien se retiró de la actuación en el 2003 y quedó viudo en el 2001 cuando falleció su primera esposa de cáncer, perdió la vida a los 81 años.

De acuerdo con el medio TMZ, Boen falleció el jueves 5 de enero en Hawái de forma repentina luego de una corta batalla contra el cáncer de pulmón, el cual se le diagnosticó en otoño del 2022. El histrión también perdió a su primera esposa por el cáncer. Boen se casó con la actriz Carole Kean en 1970, pero ella murió el 23 de abril del 2001 víctima del cáncer de ovario, cuando apenas tenía 58 años. El actor se volvió a casar.

Earl Boen (QEPD)

Boen trabajó en doblaje, prestando su voz para proyectos como algunos juegos del parque de diversiones de Disneyland como el Disneyland Railroad del 2002 hasta el 2016 y en el Walt Disney World Railroad a personajes de series de televisión y caricaturas como 'Mr. Bleakman' en Clifford, 'Police Chief Kanifky' en Bonkers, el narrador en World of Warcraft, 'Señor Senior, Senior' en Kim Possible y 'Captain LeChuck' en la serie de Monkey Island.

También actuó en programs como Mama's Family, The Golden Girls, The Golden Palace, The Wonder Years, Boy Meets World, Seinfeld, Three's Company, Who's The Boss? y The Fresh Prince of Bel-Air en 1993. Bon se retiró de la actuación en el 2003, por lo que dejó de tener apariciones públicas, sin embargo, continuó trabajando como actor de voz en radio, televisión, caricaturas y videojuegos.

Earl Boen (QEPD)

Su papel más reconocido fue en el cine, pues interpretó al psicólogo 'Peter Silberman' en The Terminator (1984). Boen también representó dicho papel en la película Terminator 2: el juicio final (1991), en la cual Silberman trabaja en un hospital mental en el que 'Sarah Connor' (Linda Hamilton) se encuentra internada, y Terminator 3: La rebelión de las máquinas (2003). Es el único actor aparte del protagonista Arnold Schwarzenegger que aparece en las tres primeras películas de la saga.

Fuente: Tribuna