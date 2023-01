Luto en la farándula: Estrella de TV se arranca la vida con un arma; así lo despide su esposa

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 13 de diciembre, el mundo de la farándula se conmocionó después de que trascendió la noticia de que una querida estrella de televisión se había arrancado la vida a sí mismo. A tres semanas del lamentable acontecimiento, su familia le realiza un funeral privado, mientras que su esposa le dedicó un conmovedor mensaje en redes sociales, donde se despidió de él.

Se trata de Stephen 'tWitch' Boss, quien era un actor, coreógrafo, conductor, bailarín y productor estadounidense, aunque principalmente era conocido por su participación como DJ, en el programa de entrevistas de Ellen DeGeneres, The Ellen DeGenres Show, donde trabajó durante 8 años, entre el 2014 hasta su deceso en el pasado 2022. Esta celebridad es recordada por su trabajo en el reality show So you think you can dance y Dancing Whith the Stars.

El cuerpo de Stephen fue localizado en un hotel ubicado en Encino, Los Ángeles, California, en Estados Unidos, esto después de que salió de su hogar sin llevarse su automóvil, hecho que alertó a su esposa, Allison Holker, puesto él siempre salía con su vehículo. De acuerdo con información del personal del hotel, el famoso se comportó de manera natural al arribar al sitio, por lo que no lograron prever el macabro acontecimiento que ocurriría después.

A tres semanas de esto, es decir, el pasado viernes, 6 de enero, Allison, le rindió homenaje a su esposo en Instagram, donde publicó una serie de imágenes que comprendían desde sus primeras citas, hasta la actualidad: "A mi esposo, mi mejor amigo, bebé, Chee-chalker, Superman y padre de mis hijos. Te amo por siempre y siempre. Te recordaremos por siempre como el verdadero faro de luz que fuiste y continuaremos proyectando tu luz y amor en todo el mundo. Gracias por nuestros increíbles recuerdos y nuestra hermosa vida compartida juntos", escribió Holker en su publicación.

De acuerdo con información exclusiva del medio TMZ, este mensaje llegó dos días después de que la familia celebrara un funeral para Stephen, quien recién fue enterrado el pasado miércoles, 4 de enero, rodeado de su familia más cercana. Debido a su calidad como celebridad, se espera que en los próximos días se rinda un nuevo homenaje para 'tWitch', aunque esta vez será para el gremio artístico y amigos del famoso.

