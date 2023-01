Pese a infidelidad, pareja de famosos vuelve a unirse por la muerte de un ser querido

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las separaciones entre las parejas de famosos no son poco usuales en la industria del entretenimiento, por lo que no resultó una sorpresa cuando una atleta y una estrella de televisión terminaron su relación después de haber concebido a sus dos hijos. Lo que sí estremeció a la gente fue el motivo de su ruptura y es que él la habría engañado con una modelo, a quien incluso dejó embarazada.

Se tratan del jugador de la NBA, Tristan Thompson y Khloe Kardashian, quien es principalmente conocida por su participación en el show, Keeping Up With The Kardashians. Como algunos recordarán, estos dos mantuvieron una tórrida relación amorosa, de la que nacieron sus dos hijos, True, de 4 años y un segundo niño, de cuatro meses. Si bien, hasta aquí todo iba viento en popa, su vinculo quedó relativamente destrozado después de que trascendió la noticia de la infidelidad del atleta.

Tristan Thompson y Khloe Kardashian se separan por una infidelidad

La bomba explotó, el 3 de enero del 2022, cuando el jugador de baloncesto confirmó haber mantenido una relación con la modelo, Maralee Nichols, luego de que ésta reveló la prueba de paternidad luego del nacimiento del hijo de ambos en diciembre del 2021. Supuestamente, el menor habría sido producto de una cita casual que ambos tuvieron en su cumpleaños en la ciudad de Houston, Texas, aquel mismo año.

Si bien, todo parecía indicar que la relación entre la magnate del mundo de la moda y Thompson había llegado a su fin, la realidad es que la hermana de Kim se habría unido nuevamente a Tristan, aunque en circunstancias terriblemente dolorosas. Y es que, todo parece indicar que la también modelo acompañó a su ex en avión privado, desde Los Ángeles, hasta Canadá, ¿la razón? La muerte de la madre del jugador de la NBA.

Tristan Thompson y su madre

Esta información trascendió gracias a unas fotografías obtenidas por Daily Mail. De acuerdo con información del mismo medio, la progenitora de Tristan, falleció el pasado jueves, 5 de enero, debido a un ataque al corazón. Por lo que Khloe, quien mantenía una gran relación con su exsuegra, se unió a Thompson para acompañarlo en estos momentos tan difíciles, lo que significa que ninguno de los dos realizó el viaje en plan romántico.

Fuentes: Tribuna