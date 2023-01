Pese a la supuesta baja asistencia de su último show, Ángela Aguilar anuncia nuevo concierto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es posible que nadie pueda discutir sobre el exitoso año que Ángela Aguilar tuvo, laboralmente hablando; sin embargo, sin importar sus premios y presentaciones, el 2022 no cerró del todo bien para la hija del cantante de Por Mujeres Como Tú. Y es que, como muchos recordarán, el pasado 18 de diciembre, la intérprete de La Llorona demostró su apoyo a la selección argentina, durante la Copa del Mundo, al señalar que, 25 por ciento de ella, pertenece al país sudamericano.

Como ya bien se sabe, esta afirmación fue tomada como una ofensa por sus millones de fans, quienes rápidamente comenzaron a cuestionarla y a burlarse de ella en su publicación de Instagram. Si bien, es posible que en otras circunstancias, una cosa así pasaría por desapercibida, en especial porque el propio Pepe Aguilar ya salió aclarar que la abuelita materna de Ángela es argentina, la realidad es que la gente está demostrando que no perdonan a la cantante de 19 años.

Según se dice, este descontento hacía la denominada princesa del regional mexicano comienza a reflejarse en los escenarios, hecho que habría quedado en claro en su pasado concierto en Chiapas, donde según usuarios de Twitter, la cantante de Ahí donde me ven no llenó el recinto, incluso mostraron algunos videos en los que se muestra que la gente que sí asistió no lucía del todo animada; mientras que los usuarios comentaban que ni con boletos regalados convencieron a la gente de ir: "A mí me trataron de regalar un boleto para entrar a ver la argentina", mencionó alguien en TikTok.

Pese a esto, parece ser que la familia Aguilar no se rinde e intentan impulsar nuevamente la carrera de Ángela, esta vez presentaron fechas para el Palenque Arandas, en Guadalajara, Jalisco, del 3 al 17 de enero. La cantante se mostró positiva en su publicación de Twitter: "Angelitos, este fin de semana nos vemos en el Palenque Arandas 2023, prepárense que Los Aguilar iniciamos el año con todo".

Ángela Aguilar anuncia nuevo concierto

Créditos: Twitter @AngelaAgular_

De nueva cuenta, mucha gente salió a burlarse de la celebridad con comentarios como: "¿Crees que voy a pagar 3 mil 500 pesos por ver unos gringos que se creen mexicanos? Ni regalados los boletos", Yankees cantando música mexicana, mejor apoyen a los locales", "Tiene los mismos aires de grandeza que J Lo, pero no tiene ni la mitad de la personalidad que ella tiene, pin... argentina", "Inicien su año tocando en Argentina y en Estados Unidos. En mi México no. De lejitos por favor", anotó alguien más.

Burlas a Ángela Aguilar

Créditos: Twitter @AngelaAguilar_

Fuentes: Tribuna