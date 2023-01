Tras abandonar 'Ventaneando', conductora sorprende a sus fans con noticia de su hijo mayor

Madrid, España.- Alrededor del medio día de este sábado, 7 de enero, una de las conductoras más queridas de TV Azteca sacudió a sus miles de fans en Instagram, después de compartir una noticia relacionada con su hijo mayor. Esta premisa llega a casi 1 año de que la famosa haya abandonado a los foros de la empresa del Ajusco para irse a vivir a España. ¿Ya sabes de quién se trata? Averígualo en las siguientes líneas.

Jimena 'La Choco' Pérez es principalmente recordada por su paso por Ventaneando, show de espectáculos en el que, aún después de irse a vivir a Europa, vuelve a aparecer cada vez que regresa a México; sin embargo, también se le pudo ver como presentadora en realitys shows de la talla de La Voz México o como participante de MasterChef Celebrity, siendo ésta la última producción de TV Azteca en la que estuvo.

Jimena 'La Choco' Pérez

Si bien, 'La Choco' es conocida en Instagram, donde regularmente comparte los viajes que regularmente hace para la sección, Una Mexicana en el Extranjero, misma que se transmite en establecimientos que pertenecen a Ricardo Salinas Pliego, la realidad es que esto no ha impedido que la anfitriona deje de lado su rol como mamá, con el que se encuentra sumamente comprometida, tal como se vio durante la mañana del día de hoy.

Resulta ser que este sábado, la familia de Jimena se encuentra de fiesta, ¿la razón? Su hijo mayor, Iker, está celebrando su cumpleaños, por lo que 'La Choco' no dejó pasar la oportunidad para compartir un video compuesto por una serie de fotografías en las que aparece su primogénito desde sus primeros días de vida hasta la actualidad y, como no podía ser de otra manera, la comunicadora le dedicó algunas conmovedoras palabras.

Feliz cumple mi niño hermoso. Sin duda no nos pudo tocar un hijo mayor más especial y perfecto, con ese corazón inmenso que te caracteriza y un sentido del humor único que saca sonrisas por doquier. Eres el niño más bueno del mundo y el mejor compañero de vida. Sensible, amoroso, cariñoso, creativo, amante de las historias, me encanta que puedas estar con chicos y grandes, te adaptas, eres sociable, sonriente, buen amigo, sabes escuchar, eres decidido, disciplinado y por si fuera poco, el hermano más amoroso, protector y el mejor ejemplo para Iñaki.