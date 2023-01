Tras divorcio de 'Zague' y 6 años al aire, Paola Rojas rompe en llanto y se despide de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras más de 15 años en Televisa, la conductora Paola Rojas se despide entre lágrimas del noticiero en el que llevaba 6 años. La periodista de 46 años, quien ya había anunciado hace unas semanas que la sacarían del aire para dar el paso a un nuevo conductor, no pudo evitar romper en llanto este viernes 6 de enero luego de despedirse del público y su equipo de producción en Al Aire con Paola Rojas.

Tras seis años transmitiendo de lunes a viernes de 8:00 am a 9:00 am en Televisa, Paola dio por terminado su ciclo en el noticiero, obedeciendo a varios cambios que ya habían anunciado en Prensa N Más. La empresa anunció que estos cambios obedecen a estrategias que fortalecerán la apuesta digital que tienen planeada. Aunque señalaron que Paola no se irá de la televisora, sí la dejaron sin ese trabajo: "Paola Rojas dirigirá y conducirá un nuevo programa en N+ Media", informaron entonces.

Ese viernes, tras iniciar su programa, aprovechó para agradecer a los televidentes por acompañarla por última vez: "Muy buenos días. Quiero invitarte a que hoy, más que nunca, me acompañes en esta, la última emisión de 'Al aire con Paola'. Está aquí todo el equipo, queremos despedirnos de ustedes, agradecerles su compañía a lo largo de estos años, ha sido de verdad una aventura increíble, inolvidable".

La conductora, quien atravesó un duro divorcio del exfutbolista y comentarista de TV Azteca 'Zague' hace unos años luego de que él le fuera infiel en uno de los escándalos más mediáticos de la televisión, no aguantó más las lágrimas y estalló al despedirse de los conductores, el staff y hasta de las maquillistas: "Hoy termina una aventura maravillosa. Este programa me deja experiencias inolvidables y un gran aprendizaje. Me deja también a amigos que lo serán para siempre. Insisto, gracias por llenarme de amor".

El programa seguirá transmitiéndose por las pantallas de Televisa, pero ahora será conducido por Genaro Lozano, quien es un politólogo mexicano que normalmente tenía el horario nocturno y hacía programas de crítica. Aunque Paola dejó el noticiero, eso no quiere decir que vaya a retirarse, pues además de conducir Netas Divinas, será la encargada de fortalecer la parte digital de N+ Media, "con propuestas de mayor cercanía a las audiencias digitales". Por otra parte, usuarios no estuvieron de acuerdo con esta decisión, pues afirman que Paola es una de las mejores periodistas del medio, señalando que fue un error cambiarla.

