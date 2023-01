A unas horas de que Maite Perroni y Andrés Tovar anuncien su embarazo, Claudia Martín hace esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 6 de enero, Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaron que los Reyes Magos les habían concedido uno de sus más grandes deseos: Ser Padres. La noticia la dieron a través de sus redes sociales, donde compartieron una serie de videos ambientados por la canción Moments We Live For, de la banda In Paradise, en donde aparece cómo parten la rosca, en la que se lee: "Ya Somos Tres".

El video, donde Tovar dejó en claro por qué fue el productor de Sale el Sol durante tanto tiempo (debido a la gran producción) se aprecia como la pareja va encontrando cartas en diferentes puntos de su hogar, donde se aprecia una pequeña bota sobre la chimenea de donde sacaron una segunda nota en la que se lee: "Andrés y Maite dejaron su carta bajo el árbol y su mayor deseo se hizo realidad: ¡Van a ser papás!". Finalmente, sacan un tercer papel de un pequeño regalo en el que se lee: "Nos sentimos profundamente agradecidos con Dios y con la vida por permitirnos formar nuestra familia".

Maite Perroni anuncia que está embarazada

Créditos: Instagram @maiteperroni

Esta noticia la dieron alrededor de las 18:00 horas del día de ayer; mientras que cerca de la media noche, Claudia Martín publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde, de alguna manera, dejaba en claro que ella continuaba con su vida. En el clip se puede apreciar como le están haciendo un cambio de 'look' para una sesión fotográfica: "Maquillaje y cabello con Leonel. Se vienen fotitos, ¿las quieren ver?".

El video de la protagonista de Los ricos también lloran fue ambientado con la nueva versión de Take on Me, interpretada por Mía Amare y Sarah Bird. En él se muestra cómo se maquilló con un juego de sombras en tono en tono tierra, mientras que le rizaron el cabello, mismo que se cortó a pocos días de su participación en el melodrama que compartió junto a Sebastián Rulli y Fabiola Guajardo.

Cambio de 'look' de Ana Martín

Créditos: claudia3martin

Si bien, Claudia demostró que ella continuó con su vida, los fans de ésta no olvidaron, ya que, llenaron su publicación con comentarios como: "Tan hermosa, ¿cómo la fueron a cambiar por la Perroni?, "Esos tipos te hicieron una cochinada bien grande, pero así les va a ir. El karma tarde o temprano regresa", "La más preciosa, ya llegará el indicado que te valore y respete. Te mereces lo más bonito".

