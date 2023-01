FOTO: A sus 56 años, Salma Hayek estremece a sus fans tras hacer esto frente al público

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Si bien, en la actualidad, Salma Hayek es conocida como una estrella a nivel mundial, la realidad es que la veracruzana vio los inicios de su carrera en el año 1988, en los pasillos de Televisa, cuando apareció en la telenovela Nuevo amanecer, luego de ello obtuvo su primer protagónico con el melodrama de Teresa y participó en dos novelas más con El vuelo del Águila y Gente bien, en ambas producciones apareció solamente en un episodio.

Sin embargo, el destino de Salma no se encontraba en México, sino en Estados Unidos, donde tras mucho trabajo duro arrancó su de actriz, lo que la llevó a participar en distintos filmes como: Eternals, Frida, After the sunset, Bandidas, Lonely Hearts, Across the Universe, Grown Ups, La chispa de la vida, Savages, Here comes the boom, Muppets most wanted, Some kind of beautiful y Drunk Parents.

Si bien, las décadas han pasado, Salma Hayek puede presumir de algo que no muchas personas puede y es que la mujer se encuentra en un gran estado físico, lo que la lleva a lucir imponentes bañadores y vestidos cada vez que quiere, pero esto no le sirve únicamente a la vista, sino que también le ayuda a realizar actividades que no cualquier persona haría a sus 57 años de edad, tal y como presumió durante la tarde de este domingo, 8 de enero.

Como muchos recordarán, Hayek y su familia se encuentran de vacaciones en Suiza, por lo que la celebridad se la ha pasado increíble, sobre todo cuando encontró un trampolín, en el que tenía que estar sujeta a un par de arneses, los cuales con cada impulso la ayudaban a dar espectaculares giros y marometas en el aire; sin embargo, esto habría preocupado a uno de sus hijos menores, ya que, en el clip publicado en la cuenta oficial de Instagram de Salma se podía escuchar la voz de un pequeño que le pedía que tuviera cuidado.

A su vez, la famoso indicó que sus hijos no habían querido subirse al trampolín, pero ella no quiso desaprovechar la gran oportunidad: "Mis hijos se negaron a ir en el trampolín, supongo que pensaron que son demasiado viejos para eso, pero a mí todavía me encanta", declaró Hayek, mientras demostraba que, pese a superar las cinco décadas, ella aún puede divertirse como toda una jovencita.

