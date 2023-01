Mhoni Viente: Salud, dinero o amor; esto le depara a tu signo para este domingo 8 de enero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las astrólogas más famosas de México es si lugar a dudas Mhoni Vidente, la cual ha compartido a través de diversos medios, predicciones para este 2023 tanto nivel zodiacal como de manera general; sin embargo, ahora que la primer semana del 2023 ha llegado a su fin, todavía estas a tiempo de saber qué le depara a tu signo y sobre todo, conocer cuál es la mejor manera de atraer la buena fortuna. Toma nota y ¡mucha suerte!

Aries

No te sientas abrumado o abrumada si de pronto te das cuenta que esta semana se llevó tu seguridad personal, piensa que al ser momentos de cambio nuestra energía también debe renovarse. Lo mejor que puedes hacer este domingo es limpiar tu aura, trabajar en tu firmeza y protegerte de cualquier mala vibra que pueda estríate rodeando. No olvides poner agua clara a tu lado o encender una vela blanca, te será de mucha ayuda. Recuerda que este año brillarás en todos los sentidos.

Tauro

La relaciones de pareja o personas cercanas pintan de la mejor manera. No desaproveches esta buena racha para renovar lazos que en el pasado fuiste descuidando. Rodéate de personas positivas que te ayuden a impulsar los proyectos que tienes en mente; van a generarte una buena abundancia por lo menos durante el primer trimestre del año.

Géminis

Hoy no puedes pensar en nada más que no sea renovar tu energía y llenarte de coraje para que lo que piensas tenga una forma definida. Puedes comenzar a limpiar tu entorno personal; deshecha todo lo que ya no te sirve para que permitas que la buena vibra fluya. Te ayudará a mantener la paz y armonía que has tenido en estos días. Venus retrógrado será benéfico para ti.

Leo

Lo que debes hacer, querido leo, es pensar en cada una de tus metas y ambiciones para este año. Toma el tiempo de relajación para saber qué es lo que de verdad quieres y cuál es la mejor manera de conseguirlo. No pierdas el tiempo dándole vueltas a las cosas que sabes, no tienen pies ni cabeza; enfócate en lo que es más fructífero para ti porque sabes que tienes las herramientas para salir avante. Piensa todo con un té de canela, te ayudará a aclarar la mente y atraer la buena fortuna.

Virgo

Puede que las cosas no pinten de la mejor manera y sientas que el bloqueo, tanto creativo como anímico y económico se avecinan. Calma, solo se tarta del Universo dándote un empujón para que te pongas las pilas y sepas perfectamente qué es lo que quieres. Las personas que te rodean, te darán el apoyo que necesitas y quienes no, solo te demostrarán si deben estar o no en tu vida. No te rodees de negatividades.

Libra

Hay miel sobre hojuelas en la relación y ya lo merecías. Si por el contrario estas soltero y buscas un amor diferente, se avecina ese que no solo llenará tu corazón de ilusiones, sino que además te dará apoyo para saca adelante u negocio, tu carrera o cualquier proyecto que dejaste inconcluso. Cuidado con las envidias, te ha ido tan bien que algunos a tu alrededor parecen alegrarse pero en realidad desean verte caer. No olvides usar un listón rojo en la mano izquierda.

Escorpión

Los beneficios por fin están delante de ti. Trabajaste mucho esta semana y tu esfuerzo te muestra una cara diferente. Cuidado con la cuesta de enero, recuerda que cargaste con algunas deudas el año pasado y a nadie le gusta tener que cargar con la misma presión especialmente cuando un nuevo ciclo comienza. No descuides relaciones de amor y amistad, muestra espontaneidad de vez en cuando, verás que la respuesta que obtengas te llenará de muchas satisfacciones.

Sagitario

Ya disfrutaste mucho de las riquezas que el fin de año te dejó, ahora toca sentarse a hacer cuentas y analizar tu futuro financiero. No pierdas la cabeza y piensa siempre a futuro, verás que las malas rachas no te darán ‘coscorrones’ tan fuertes si haces caso. Trabaja en alejarte de la soberbia, podrías quedarte solo si tu mismo te empeñas en querer mostrarte como el que todo lo sabe.

Acuario

Este fin de semana ha sido de enseñanzas para ti y eso nos alegra mucho, pues lo que adquieras incluso hoy, te ayudará a eliminar los obstáculos que sientes que tienes enfrente, al final verás que todo solo estaba en tu cabeza. Aprovecha este valor que tienes para poner en marcha proyectos diferentes, es buen año para ti. Cuida mucho tu salud, no te confíes y acude a una revisión general, podrías evitarte muchos problemas a futuro.

Piscis

Las deudas parece que poco a poco se esfuman, solo piensa en cómo puedes estirar tu presupuesto para que de una vez por todas te olvides de las presiones que arrastraste a lo largo del año pasado. Venus retrógrado podría jugarte una mala broma y necesitarás la mente y sobre todo la cartera lista para todo. Las ideas fluyen a favor, solo enfócate en las que más te apasionan, verás que todo sale a pedir de boca.

