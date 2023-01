Shock en la farándula: Tras rumores de infidelidad, pareja de famosos habrían decidido separarse

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- No cabe duda de que le 2022 fue el año en el que se destaparon varias infidelidades en la farándula, siendo las más mediáticas la de Gerard Piqué, Adam Levine y Travis Scott, éste último es la pareja de la magnate de la industria de la moda, Kylie Jenner, miembro de las Kardashian. Aunque el rapero siempre negó haberle faltado a la madre de sus dos hijos, la realidad es que los rumores se replicaron en varios medios de comunicación.

Como muchos recordarán, hace algunos meses, una modelo de Instagram, identificada como Rojean Kar comenzó a publicar historias en su cuenta de la cámara multicolor, donde aparecía junto al rapero en la grabación de un clip musical, mismo que se viralizó rápidamente. A su vez, la influencer lanzó aclaraciones en las que especificaba que ella y el músico solían pasar todas las noches juntos y hasta sentenció que todos los conocidos del intérprete de Highest in the room sabian de su relación.

Como se mencionó anteriormente, en cuanto salió esto a la luz, Travis se encargó de negar todo e incluso publicó un breve comunicado en sus redes sociales, en el que declaró: "Están sucediendo muchas cosas raras. Una persona no invitada estaba sacando fotos a escondidas en lo que se suponía era un set cerrado, mientras yo dirigía un video. Digo esto por última vez. No conozco a esta persona. Nunca he estado con esta persona. Así que, por favor, paren con sus ciberjuegos y su narrativa ficticia".

Travis Scott habrían puesto fin a su relación tras rumores de infidelidad

Cabe señalar que todos los medios de comunicación voltearon sus miradas hacía la menor de las Kardashian, aunque ésta no hizo ningún comentario al respecto y aparentó llevar su vida con normalidad, según una fuente cercana a la estrella de Keeping Up With The Kardashians, esto no fue así, ya que, a finales de este 2022 la pareja de famosos decidió tomar caminos por separado, motivo por el que no se les vio juntos en las fiestas decembrinas.

Kylie y Travis están libres otra vez. Se suponía que iban a pasar las vacaciones juntos, pero no fue así. Esto ha sucedido tantas veces antes, se sabe que están encendidos una y otra vez, pero siempre siguen siendo amigos y excelentes co-padres", sentenció el informante para el medio 'US Weekly'

Según información del medio británico, Daily Mail, la pareja pasó las vacaciones por separado, por un lado, Kylie se marchó a Miami, junto a Kim y Khloe Kardashian; mientras que Travis estuvo en Texas. Cabe señalar que, hasta el momento, ninguno de los implicados ha hecho declaraciones con respecto a lo ocurrido, pero esta no sería la primera vez que ambos se separan, ya que en el e 2019 anunciaron su ruptura, pero volvieron para el 2020.

Fuentes: Tribuna