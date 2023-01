Shock en la TV: Tras ser víctima de un atentado y duro divorcio, Daniela Spanic hace lo impensable

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que Daniela Spanic está llevando los trámites de su divorcio con el señor Ademar Nahum, la hermana de Gabriel Spanic ha pasado por experiencias duras. Una de ellas se suscitó durante los últimos meses del 2022, cuando la famosa acudió a la fiscalía para continuar con su separación de manera legal; sin embargo, fue atacada por un hombre, quien la golpeó en la cabeza, cabe señalar que su expareja es sospechoso de dicha agresión.

Aunque se dice que la llegada de cada año es una nueva oportunidad, todo parece indicar que, para Daniela, las cosas no son tan fáciles, ya que, tan solo el pasado viernes, 7 de enero, TV Notas lanzó la noticia de que la modelo venezolana fue captada al borde del llanto, al tiempo en el que se confesaba temerosa de que Nahum le arrebatara a su hija, esto luego de que este sujeto impusiera un amparo para ver a la adoelescente.

Daniela declaró ante una rueda de prensa improvisada que no podía dar detalles sobre el tema, dado a que se trata de un procedimiento legal: "Me llegó algo hoy que no hace falta decirlo. Fue legal, no fue una demanda, fue otra cosa que no puedo decir"; sin embargo, los reporteros insistieron, por lo que ella terminó cediendo: "Quiere ver a mi hija (tengo miedo de que) me vaya a quitar a mi hija. No quiero invertir mi tiempo en cosas negativas", aclaró.

Spanic insistió en que su esposo estaba tramando algo malo para ella y su hija: "No va a ser negativo, él lo quiere hacer negativo, cuando no lo voy a permitir". Tan solo 72 horas después de que salió esta noticia, el medio TVyNovelas, captó a la celebridad en medio de una especie de ritual de brujería, en donde se ve que le están haciendo una especie de oración. Según datos del mismo se trataba de una "limpia".

Aunque la revista de farándula no dio demasiados detalles, se estima que Daniela decidió recurrir a estos medios para impedir que su marido continué haciéndole daño. Incluso, se puede ver como el chamán le quita un "alacrán", el cual parece representar a sus detractores, el hombre menciona que con esto todas "las habladurías" se le regresarían a su enemigo "por siete veces". Esto desató un debate en la publicación del ya mencionado medio, debido a que muchos consideran que se trata de "charlatanería", por lo que Daniela fue muy criticada.

Fuentes: Tribuna