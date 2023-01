Tras luchar contra las sustancias, querido exactor infantil pierde la vida de manera misteriosa

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- A ocho días de haber comenzado el año 2023, el mundo de la farándula estadounidense tuvo que vestirse de luto después de que un actor perdiera la vida, luego de haber tenido una turbulenta vida, tras su debut en la actuación como celebridad infantil de una sitcom familiar de finales del siglo XX. Por el momento se desconocen las causas de su muerte, así que las autoridades se encuentran investigando.

Se trata de Adam Rich, quien es famoso por haber participado en la serie de televisión, Eight is Enough, donde dio vida al pequeño 'Nicholas Bradford', dicho show estuvo al aire entre los años 1977 a 1981. La participación del histrión fue tan destacable que incluso, Van Patte, protagonista del programa, atribuyó el éxito del espectáculo al entonces pequeño Rich, por lo que en el año 2011, declaró en una entrevista para Stephen J. Abramson: "Creo que es por eso que el programa fue un éxito. La gente lo amaba. Los fans amaron a 'Nicholas' y todo fue por él. Era lindo y era buen actor. Era natural":

De acuerdo con información exclusiva del medio estadounidense TMZ, Adam perdió la vida el pasado sábado, 8 de enero, en su residencia en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Hasta el momento se desconocen las causas que terminaron con su vida, pero las autoridades descartan que pueda tratarse de un asesinato. Según informes, el famoso fue localizado por una persona, de quien se desconoce su identidad.

Si bien, Rich tuvo un comienzo exitoso en la farándula, la realidad es que tuvo una vida sumamente agitada luego de aparecer en la ya mencionada serie, debido a que su relación con los estupefacientes y su adicción al alcohol, misma que lo llevó a aparecer en los medios de comunicación por razones negativas. Tan solo en el año 1991 fue arrestado por romper la ventana de una farmacia para obtener drogas. En aquella ocasión fue el mismo Van Patten quien lo sacó de prisión.

Además de su participación en Eight is Enough, Adam apareció en otras producciones, entre las que se pueden mencionar Code Red, Dungeons & Dragons, Small Wonder, St. en otro lugar y Guardianes de la Bahía. También cuenta con el merito de entrar en la lista de VH1 en la categoría de las 100 mejores estrellas infantiles, ocupando el lugar número 73; sin embargo, terminó por retirarse de los medios en los años 80, debido al desagrado que la industria le despertaba.

Fuentes: Tribuna