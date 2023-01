Tras traicionar a TV Azteca con Televisa, conductora llega 'VLA' y hunde a su exmarido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de haber sido una de las conductoras más destacadas de TV Azteca y tras traicionar a la empresa de Ricardo Salinas Pliego, para irse a Televisa, una anfitriona de televisión llegó a Venga la Alegría para hundir a su exesposo y hacer impactantes declaraciones con respecto a cómo ha sobrellevado una polémica entrevista que dio a principios del mes de diciembre. Descubre de quién se trata.

Es posible que Ingrid Coronado sea una de las celebridades mas controversiales de la televisión mexicana, hecho que ocurrió después de que terminó su relación con el también conductor Fernando del Solar, cosa por la que fue muy criticada, sobre todo porque, de alguna manera, muchas personas la señalaban por haber abandonado al presentador de Sexos en Guerra, mientras éste luchaba contra el cáncer.

No fue sino hasta principios del mes de diciembre, cuando Coronado, quien trabajó en Venga la Alegría y durante un tiempo apareció como conductora de Hoy, en la empresa de San Ángel, dio una entrevista para Yordi Rosado, en su ya famoso programa de YouTube, donde por primera vez se sinceró sobre lo ocurrido con Del Solar, afirmando que éste había sido el primero que la abandonó: "Me dijo: 'quiero el divorcio', por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy', y agarró sus cosas y se fue", declaró la famosa.

Como era de esperarse, sus declaraciones abrieron un debate en redes sociales, por lo que los reporteros de Venga la Alegría: Fin de semana acudieron a entrevistar a Ingrid en la transmisión del Juguetón, show en donde ella estuvo como conductora, y le preguntaron sobre cómo había lidiado con las criticas de la gente, a lo que ella respondió que decidió centrarse en los comentarios positivos e incluso reveló que sintió un cambio en la perspectiva de las personas.

Yo, honestamente, en lo que me he fijado todo este tiempo es en los comentarios favorables que hay con respecto a mi historia. Ahorita hasta mis hijos me han comentado: ‘Oye má eres bien famosa’. Como que ha habido un cambio muy importante de la gente. Como que hay más cariño.

Posteriormente, los reporteros le preguntaron sobre cómo llevaba el tema legal con la viuda de Fernando del Solar, Ana Ferro, así como con las declaraciones de su exmarido, Charly López, quien recientemente acudió a un programa de televisión, donde apareció llorando y declarando que la perdonaba, a lo que ella respondió con sarcasmo que ignoraba de qué la habían perdonado. Finalmente, aclaró que no tenía la necesidad de hablar sobre ellos.

Soy una mujer que ha sacado a sus hijos adelante sola, trabajo en el radio, mi libro 'Mujer-on' está agotado. Y eso de estar hablando de personas que llevan muchos años lucrando, hablando mal de mí, cuando deberían de estar agradecidos porque viven en una propiedad mía, la verdad es algo que no.

Fuentes: Tribuna