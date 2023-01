¿Adiós 'Ventaneando'? Conductora estremece a sus fans: "Las malas decisiones cobraron su precio"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 11 años en Ventaneando, una de las compañeras de Pati Chapoy logró sacudir a sus más de 182 mil seguidores en Instagram, después de compartir un par de fotografías de ella, al mismo tiempo que redactó un largo mensaje donde habló sobre las malas decisiones que había tomado a lo largo de su vida... ¿será que está contemplando la idea de abandonar el programa de farándula de TV Azteca?

Se trata de Mónica Castañeda quien se unió al elenco principal de conductores del ya mencionado show, en el año 2012, a partir de entonces, la periodista permaneció en el programa junto a Linet Puente, Daniel Bisogno, Jimena 'La Choco' Pérez y Pedrito Sola. Si bien, la afamada anfitriona ha tenido gran éxito en el espectáculo, la realidad es que durante la mañana de este domingo, 9 de enero se le vio sumamente reflexiva en su cuenta oficial de Instagram.

Aunque esto no significa que esté pensando en abandonar a Pati Chapoy, lo que realmente ocurrió es que este lunes, 9 de enero, Mónica se encuentra celebrando su cumpleaños número 44, lo que provocó que compartiera una fotografía de su graduación de la preparatoria y una más, aunque esta última es más reciente. A su vez, Castañeda habló sobre el largo camino que ha tenido que recorrer durante estas más de cuatro décadas.

Mónica Castañeda ahora /Mónica Castañeda en la preparatoria

Créditos: Instagram @moncastaneda

Mónica habló sobre cómo han ido cambiando sus prioridades a lo largo de la vida: "La primera foto es de mi graduación de la preparatoria, entonces, las cosas se veían diferentes, me importaban los partidos de volibol y que mi copete no perdiera nunca su altura. Los años se suman y nos transforman, volteamos y vemos el tiempo transcurrido en ocasiones el saldo no siempre es positivo y ha sido de mucho aprendizaje y a veces muy doloroso, pero si soy honesta no debo reclamar, las lecciones me han marcado".

Castañeda rememoró las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida y lejos de lamentarse por si se trataba de algo correcto o incorrecto consideró que se trataban de impulsos que la llevaron a convertirse quién es hoy en día: "Las malas decisiones cobraron su precio y las buenas me han llevado al lugar donde estoy. Lo más importante es que hoy puedo una vez más avanzar dando gracias por llegar a un año más valorando la posibilidad de nuevos caminos".

Fuentes: Tribuna