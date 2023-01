Enferma y divorciada: Tras 15 años retirada de Televisa, actriz reaparece en 'Hoy' desde la cárcel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de 15 años desaparecida de los foros de Televisa, un querida protagonista reaparece en redes del programa Hoy desde la cárcel y da a los medios una dura noticia. Se trata de Yadhira Carrillo, quien reapareció para dar una dura noticia luego de visitar a su segundo esposo, el abogado Juan Collado, desde la cárcel. La actriz señaló que no está bien de salud, además de reiterar porqué no piensa volver a la actuación pronto.

Yadhira, quien protagonizó telenovelas como La Otra, Amarte es mi pecado, Barrera de Amor y Palabra de Mujer se retiró de Televisa en 2008 para dedicarse a su familia. Tras su primer divorcio, en 2012 se volvió a casar con el abogado y padre de los hijos de Lety Calderón, Juan Collado, quien fue detenido en el 2019 por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Actualmente está preso en el Reclusorio Norte de la CDMX.

Ahora, en declaraciones retomadas en la cuenta de Twitter del Programa Hoy, la protagonista de melodramas fue captada a principios de este 2023 a las afueras de la cárcel donde está su marido para demostrarle su apoyo y defender su inocencia. Yadhira contó cómo pasó las últimas semanas del 2022. "Con Juan, todas las fechas allá adentro, con él, en los días de visita que ahora justo el 24 que se celebra el sábado y justo tocó visita, igual el 31, etcétera", dijo.

Al hablar del proceso legal que sigue su marido, Carrillo manifestó que no entiende porqué sigue preso, afirmando que no le han encontrado una sola prueba: "Y pues nada chicos, llevamos ya 4 años aquí, y no le han encontrado nada a mi esposo después de 4 años, cosa que les dije desde el principio. Entonces no entendemos por qué son las cosas. Y aquí estoy, y estaré con él dónde él esté, como lo dije desde el día uno".

Sin embargo, al hablar de la salud de Juan, la artista que ya había declarado que ella padecía problemas de salud y había enfermado por tanto estrés y preocupación, encendió alarmas al detallar que no está nada bien. "Delicado, delicado de salud, este lugar no te invita para estar bien, terrible, sí. Él tiene problemas de la presión, el colesterol alto, el azúcar, etcétera. La hipertensión ya es de familia, pero se cuida mucho, es muy disciplinado con sus medicamentos".

Por otro lado, Yadhira aseguró que los hijos del abogado, entre los que están Luciano y Carlo a quienes procreó con Leticia Calderón, la protagonista de telenovelas contó: "Siempre están con él, y los chiquitos vía telefónica siempre, siempre". Y sobre si han podido visitarlo en prisión, mencionó: "No lo sé, eso solo lo saben los abogados, pero muy hermosos los niños… el chiquito le decía hace 4 años 'ya encargué mis telarañas', algo así... del Hombre Araña, 'voy a ir por ti papito'...".

La mexicana de 49 años abrió su corazón al referirse sobre dónde toma fuerzas para seguir con este proceso tan complicado: "Estar pegado de la mano de Dios y de la familia, y de los amigos que no se despegan, la familia entera, la de él y la mía, un equipo, padrísimo, que nos ha permitido estar de pie, pero antes que todo eso saber que no has hecho nada en la vida más que trabajar y ser una buena persona".

Finalmente, la actriz originaria de Aguascalientes fue clara y reveló por qué no ha vuelto a la actuación y porqué no piensa hacerlo de seguir las cosas así: "Mientras él esté aquí, no lo voy a dejar solo, me han ofrecido proyectos preciosos, pero no puedo tomarlos porque cómo voy a estar yo muy bien y saber que él está aquí, entonces primero hay que estar aquí", concluyó, lamentando la situación.

